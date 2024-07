'Ajmo dalje, nismo znali ništa o tome! Pešić "ohladio" novinare kad su ga pitali za Jokića

Poruke iz tabora Srbije poslije ubjedljive pobjede protiv Portorika

Izvor: ALEX PLAVEVSKI/EPA

Reprezentacija Srbije dominantno je pobijedila Portoriko u 2. kolu Olimpijskih igara i kvalifikovala se za nokaut-fazu. Nikola Jokić završio je meč sa 14 poena, 15 skokova i devet asistencija, a završnicu je odgledao sa klupe.Selektor "orlova" Svetislav Pešić nije htio da govori o tripl-dablu: "Nismo znali ništa što se njega tiče, ‘ajmo dalje...", kazao je Pešić.

Ovako je selektor ocijenio meč: "“Igrali smo na visokom nivou, kako u odbrani, tako u napadu. Dali smo maksimum, imali smo možda malih problema kod šuteva iz kornera, ali ono što je najvažnije za mene je to da smo u trećoj dionici bili najbolji. Uspjeli smo da “izbacimo” njihova dva najbolja igrača, a zasluga je na igračima koji su ih čuvali i radujemo se što je to tako. Raduje nas kada odgovorimo na postavljene zadatke. Važno je da ispoštujemo dogovor i igrači daju maksimum u svemu tome. Jeste prevelika razlika, ali bio je to proizvod naše odbrane i kada igramo na takvom nivou – do izražaja dolazi talenat koji je neosporan”.

Dejan Davidovac je zaigrao poslije propuštenih pripremnih utakmica i propuštenog meča protiv SAD. "Davidovac i Jović nemaju dovoljno treninga, niti igre sa timom, ali za Davidovca je to lakše, poznaje sistem, stariji je, tu je od početka programa. Što se Nikole tiče, on ima tu povredu, postoji negdje i strah, ali sve je to iza njega i zato mu dajemo minute, koje bi možda mogli nekome drugome da damo, međutim, on je igrač koji je nama potreban za mečeve koji dolaze".

Srbija će sljedeću utakmicu igrati u subotu od 21 protiv Južnog Sudana.

