FIBA na srpskom čestitala Srbiji: Nisu joj dali u finale, pa se javili poslije bronze!

FIBA je čestitala Srbiji na velikom uspjehu i bronzi.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Sija bronza kao zlato, košarkaši Srbije pobedili su Njemačku u meču za treće mjesto, donijeli su još jedno odličje na Olimpijskim igrama i obradovali naciju (93:83). Čestitke stižu sa svih strana, među njima je i FIBA koja je među prvima čestitala "orlovima". Nije se to dopalo svim navijačima, pa je bilo onih koji su odmah podsjetili na sudijske greške u meču sa Amerikancima.

Zanimljivo je da su to uradili na srpskom, sa čuvenom izjavom selektora Svetislava Pešića "Svi za jednog, jedan za svi". Uz to su okačili srpsku zastavu i bronzanu medalju. Uz to su čestitali Nikoli Jokiću na tripl-dabl učinku, petom u istoriji Olimpijskih igara.

"Šta da ti kažem? Presrećan sam, majke mi! Mnogo je bilo teško oporaviti se, ustati u sedam... Pokazali smo karakter i pobjednički mentalitet. Hvala našim navijačima ovdje u Parizu i preko malih ekrana što su navijali za nas tokom cijelog turnira. Zahvalan sam što sam dio ovog tima. Kad je tu dobra družina, sve je lagano. Svi smo jednaki, zahvalan sam momcima na tome", rekao je Bogdan Bogdanović poslije meča.

Pogledajte i kako su slavili: