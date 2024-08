Jokić, Dončić, Bogdan, Bodiroga, Danilović, Novicki: Spektakl u Ljubljani, spisak imena za meč je nestvaran!

Na oproštaju Gorana Dragića naći će se mnoge velike zvijezde i oni koji su još aktivni i oni koji već godinama nisu...

Goran Dragić zvanično se oprašta od košarke 24. avgusta u Ljubljani i očekuje se da će tamo biti i Kris Boš, ali ne samo on. Biće mnoge zvijezde svjetske košarke, kako oni koji sada dominiraju u igri pod obručima, tako i oni koji su to radili ranije i sada su u penziji. Biće to pravi spektakl, posebno ako se uzmu u obzir imena koja će tamo da učestvuju.