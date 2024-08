"Oprostite, došao je Nikola, moramo za njegov sto": Čim se Jokić pojavio u kafani, odmah mu zasvirali na uvce

Nikoli Jokiću tamburaši zasvirali pjesmu na uvce, posebno odabranu za njega.

Nikola Jokić u rodnom Somboru uživa u odmoru i u subotu uveče se opuštao u jednom tamošnjem restoranu, uz muziku tamburaša. Čim su ga ugledali, muzičari su se izvinili ostalim gostima i prišli stolu za koji je sjeo njihov sugrađanin, najbolji košarkaš svijeta.

U skladu sa Nikolinom ogromnom ljubavi prema konjima, nije iznenađenje da su pokušali da ga dirnu tamburaškim klasikom: "Već odavno spremam svog mrkova, da obiđem staze svog detinjstva". I djeluje da su uspjeli, pogledajte:

Kao što Nikola i voli, ostali gosti kafane nisu mu prilazili, niti se na bilo koji način osim gesta muzičara moglo primijetiti da je došao poseban gost. U Somboru, gdje je svoj na svome, puštaju ga da uživa.

"Da li Nikola treba možda da ode u Beograd na splavove i šta će on tako, da bude neka faca? Njega to ne interesuje, ima i ovdje muziku i omiljenu kafanu gdje odlazi petkom i subotom sa svojim prijateljima iz djetinjstva. Ne sjedi on sa novopečenim prijateljima, teško on prima nove ljude oko sebe, moraju biti iz svijeta košarke ili konja, treće nešto baš jako teško", rekao je njegov otac Branislav Jokić za Sportal o navikama svog sina kada se vrati kući iz Amerike ili sa takmičenja reprezentacije.

I Nikolin kum objasnio je u jednom intervjuu koliko je najbolji srpski košarkaš vezan za sredinu u kojoj je odrastao i kojoj se uvijek vraća.

"Za Sombor ga najviše vežu ljudi koji su ostali u tom gradu, način života. Iako dobar dio godine provodi u Americi – gdje se i živi, to mu dosadi, pa voli da bude i u Somboru. Ovdje je specifičan život, sve je veoma usporeno, njemu to odgovara, prijatno mu je, ima mnogo zelenila, dobra mu je hrana, majka je tu. Roditelji ga posjećuju u Americi, ali je su u ovom gradu na svojoj teritoriji. U Somboru smo na domaćem terenu. Rijetko kada se upušta u te avanture – da tablu Sombora vidi s druge strane", kazao je on.za "bsc happy portal".

Nikola Jokić neće ovog ljeta imati mnogo vremena za odmor, jer je njegov Denver već počeo pripreme za novu NBA sezonu, koja počinje 22. oktobra. Ipak, najbolji igrač svijeta još ne razmišlja o tome, sada mu je najbitnije da napuni baterije tamo gdje se osjeća najljepše.

