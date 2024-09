Bomba - NBA pojačanje u novom ABA timu: Sad je jasno, hoće odmah da sruše Zvezdu i Partizan!

Iako je u jednom trenutku djelovalo da Dubai neće napraviti zvučan tim, sa posljednja dva pojačanja se sve promijenilo!

Kakav finiš prelaznog roka za Dubai! Djelovalo je u jednom trenutku da će novi tim u prvoj ABA sezoni imati solidnu ekipu i ništa više od toga, ali sa posljednja dva pojačanja pokazali su ozbiljne ambicije da napadnu sam vrh! Prvo je direkt iz NBA lige stigao Davis Bertans, a sada je potpisan još jedan bivši NBA igrač!

Ekipu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pojačao je nekadašnji plejmejker univerziteta Teksas i bivši košarkaš Hjustona i Atlante Ajzea Tejlor! Iskusni 30-godišnji Amerikanac je dvije sezone igrao Evroligu u Anadolu Efesu i Žalgirisu, a prošlu sezonu je proveo u Kini igrajući za Šanksi Lungs.

Tejlor poslije završenog koledža morao da se dokazuje kroz razvojnu ligu jer nije izabran na draftu, a onda je u sezoni 2016/17 sedam mečeva za Hjuston. Naredne godine je u Atlanti igrao na čak 67 duela, a zatim je otišao u Izrael, pa u Mursiju. U Anadolu Efesu i je igrao solidno, ali je u Žalgirisu bio sjajan i bio je MVP finala litvanske lige.

Na poziciji plejmejkera Tejlor će morati da se izbori za minute sa Nejtom Mejsonom i bivšim igračem Crvene zvezde Aleksom Uskokovićem. Tu su i Klemen Prepelič, Danilo Anđušić i Filipinac Tirdi Ravena na dvojci, na trojci su opcije Avudu Abas i Nemanja Dangubić, a pored Bertansa kao četvorka opcija je Džakori Vilijams i mladi Bora Jašar. Centri će ove sezone biti Leon Radošević i Ahmet Duverioglu, a vidjećemo da li je to to ili nam je Dubai spremio još neko pojačanje do početka sezone i meča sa Crvenom zvezdom na startu ABA lige.