Arapi nude milijardu evra Evroligi! Nova "bomba" u evropskoj košarci, tri države su u trci!

Mogli bi da se dogode novi tektonski poremećaji u evropskoj košarci.

Izvor: MN Press/Klodian Lato/Eurokinissi

Evroliga bi mogla da doživi nove promjene. Navodno je jedan investicioni fond iz Saudijske Arabije spreman da kupi udio u vlasničkoj strukturi najjačeg evropskog takmičenja i to po cijeni od milijardu evra! U tome će imati konkurenciju od strane još nekoliko firmi.

Prema informacijama koje stižu iz "Fajnanšal tajmsa" ("The Financial times"), u pitanju je SURJ Sports grupa koja traži udio u Evroligi i on iznosi oko milijardu evra. Za to će se boriti sa jednom američkom i jednom britanskom kompanijom. Navodno, trenutno Britanci imaju "vođstvo u trci".

Kroz razne kompanije PIF je već kupio fudbalski klub Njukasl, a već je počeo sa ogromnim ulaganjima u tenis pa je tako počeo da ima sve veći udio u ATP i WTA. Sada su preko novog investicionog fonda izgleda odlučili da uđu i u svijet košarke i počeli su pregovore sa Evroligom koja pokušava da proda oko trećinu trenutnog biznisa.