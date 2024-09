NBA as htio da dođe u Beograd zbog Bogdana: Nadam se da ću neke od vas da vidim uskoro u Americi

Klint Kapela oglasio se iz Amerike i poželio sreću učesnicima kampa Bogdana Bogdanovića.

Bogdan Bogdanović ne zaboravlja svoje početke. Preko svoje fondacije obnovio je igralište u osnovnoj školi "Despot Stefan Lazarević" koju je i sam pohađao na Mirijevu. Planirao je da jedno od iznenađenja na kampu bude i njegov saigrač iz Atlante Klint Kapela.

Snažni centar zbog obaveza nije mogao da dođe u Beograd, ali se zato javio i poslao video poruku svim učesnicima. "Zdravo svima, nadam se da uživate u početku nove školske godine. Volio bih da sam tamo i da igram košarku sa vama. Pošto nisam tu, želim da pozdravim sve i da vam poželim da igrate košarku na novom terenu. Nadam se da ću neke od vas vidjeti u NBA ligi uskoro. Uživajte u novom terenu i zabavljajte se dok učite nove košarkaške vještine. Srećno", poručio je Kapela.

Njih dvojica nastaviće saradnju u Hoksima i u predstojećoj sezoni, a koliko Bogdanu sve ovo znači i za pripremu rekao je i on sam.

"Jednostavno kad izađeš ispred njih i kada vidiš koliko su oni srećni i koliko su blesavi, srećni, izgubljeni u tim situacijama to te vraća, daje ti dodatnu motivaciju. To budi posebne emocije, vraća me u djetinjstvo i nadam se da ćemo nastaviti u ovom kontinuitetu", rekao je Bogdanović.



