Američki košarkaš Majk Daum predstavio se navijačima Crvene zvezde u odličnom svjetlu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Mornar iz Bara (91:72) u drugom kolu ABA lige, iako su igrači crnogorskog tima ostavili daleko bolji utisak nego u prvom kolu kada ih je deklasirala Budućnost iz Podgorice. Dugo su Barani držali egal na meču, tri četvrtine su pružali veoma dobar otpor aktuelnom šampionu, a da nije bilo impresivne role Majka Dauma...

Amerikanac koji je između dvuhe sezone stigao u Crvenu zvezdu iz Efesa obilježio je meč sa 18 poena za samo 14 minuta na parketu. Bio je najproduktivniji igrač Crvene zvezde, iako je Litvanac Rokas Gedraitis postigao poen više u prvoj Zvezdinoj pobjedi ove sezone.

"Teška borba večeras, oni su očito došli ovdje bez pritiska, dobar su tim, igraju jako. Mi smo vidjeli da imamo još puno da radimo ali sve dok se držimo zajedno, radimo, treniramo iz dana u dan, rezultati će doći", rekao je Majk Daum nakon pobjede Crvene zvezde i dodao:

"Volim da igram pred ovim navijačima, moja prva evroligaška utakmica je bila ovdje prošle godine, tako da, uvijek je sjajno igrati ovdje, vrlo posebno za mene je da igram ovdje, blagosloven sam. Da, prijaju mi ti šutevi, nemam pritisak, cilj mi je da samo izađem i da uživam u trenutku, trudim se da uvijek to radim."

Vidi opis Zvezdin Amerikanac zablistao u Beogradu: Otkrio šta ekipa mora da radi za rezultat! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Nemanja Nedović je govorio o rukometnim treninzima u Zvezdi ove sezone, a i Majk ističe da je naporno.

"Borimo se svaki dan, igramo jedni protiv drugih svaki dan, takmičarski naboj je veliki na treningu, takav je takmičarski duh, mislim da kada to prenesemo na utakmice, rezultati će doći", rekao je Amerikanac i osvrnuo se na prvi meč u Evroligi: "Super važan meč, videli smo kako je Pariz igrao u Evrokupu prošle godine i znamo da će biti super gladni da se pokažu. Za nas je važno da budemo zajedno, to je najvažnije, to je cilj za svaku utakmicu. Idemo poen po poen, korak po korak do rezultata."

Podsjećamo, Crvena zvezda počela je sezonu porazom na gostovanju Dubaiju u ABA ligi (86:84), a pobjeda protiv Mornara trebalo bi da bude vjetar u leđa za tim Janisa Sferopulosa. Naredni meč crveno-bijeli igraju na gostovanju Parizu u prvom kolu Evrolige.