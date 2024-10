Legendarni košarkaš Bosne i bivši selektor BiH dobio spomenik na Ilidži: Ceremoniji prisustvovao i Svetislav Pešić

"Nažalost, nisam svaki dan ovdje u Sarajevu, ali živim sa njim", rekao je između ostalog Pešić.

Izvor: Oslobođenje/Damir Deljo

Košarkaški savez Bosne i Hercegovine je na društvenim mrežama obavijestio javnost da je postavljena statua legendarnog košarkaša i trenera Sabita Hadžića. Statua je postavljena na Ilidži u blizini dvorane koja nosi njegovo ime.

Ceremoniji su prisustvovali su generalni seketar Košarkaškog saveza BiH Dževad Alihodžić, selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić, ali i političari.

"Da li da pričam o Sabetu, da li da pričam o našim uspomenama? Prvo, izražavam ogroman respekt prema ljudima, prema opštini, prema košarkašima, da na ovakav način odajete priznanje. Sport, uspjesi, odlaze i dolaze, ali ljudi i uspomena na njih ostaju. Naš Sabe je napravio fantastičnu karijeru. Sada je opet među nama. Ja ga tako i doživljavam. Nažalost, nisam svaki dan ovdje u Sarajevu, ali živim sa njim. Bio je kod mene kada je počinjao karijeru. Ta njegova skromnost... Nisam baš vjerovao da će postati takav trener, jer trener ne mora baš da bude skroman, ali on je uspio pronaći balans između skromnosti i samopouzdanja", poručio je Svetislav Pešić, a prenosi Sport1.

Hadžić je u februaru 2018. godine doživio moždani udar i prebačen je u bolnicu u Antaliji, gdje je pao u komu. Nažalost, izgubio je bitku i preminuo 3. marta iste godine.

Rođen je 7. avgusta 1957. godine, a bio je dio slavne ekipe sarajevske Bosne koja je 1979. godine osvojila titulu prvaka Evrope. U Los Anđelesu 1984. godine osvojio je brončanu medalju sa reprezentacijom Jugoslavije na Olimpijskim igrama.

U svojoj trenerskoj karijeri, koja je trajala do njegove smrti u 60. godini, Hadžić je vodio mnoge klubove, a obavljao je i funkciju selektora za reprezentaciju Bosne i Hercegovine od 1995. do 2001. godine i opet od 2010. do 2012. godine.

On je bio na čelu bh. tima na četiri Eurobasketa (1997., 1999., 2001. i 2011.), što ga čini apsolutnim rekorderom u tom pogledu.