Sferopulos dočekao Petruševa, otkrio šta je sa Bolombojem: Crvena zvezda traži, možda dovede još nekoga!

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos govorio je o Žalgirisu, Džoelu Bolomboju i Filipu Petruševu.

Crvena zvezda ide na dug put lideru Evrolige! Žalgiris je sjajno startovao ovu sezonu i zamijenio je crveno-bijele na čelu tabele, a trener beogradskog kluba Janis Sferopulos je na posljednjem treningu pred put u Litvaniju govorio o tome kako njegov tim može da savlada ovako jakog rivala.

"Igramo protiv Žalgirisa, to je tim koji je sa četiri pobjede prvi na tebeli. Do sada imaju najbolju odbranu u ligi, što znači da napadački moramo da odreagujemo jako dobro na njihovu odbranu. Odbranom moramo da razbijemo njihov ofanzivni momentum jer je to tim koji kada nađe ritam jako su opasni. Moramo da ih iskontrolišemo", rekao je Sferopulos na startu.

U odnosu na start Evrolige ovo je drugačiji tim. Džoel Bolomboj se povrijedio, Nemanja Nedović je "rovit", a Filip Petrušev je stigao da pojača konkurenciju.

"Džoel je van tima, ali svi ostali su spremni. On još ima gips i ne mogu ništa da vam kažem. Ako nađemo nekoga ko pravi razliku i ko može da nam pomogne možda ga dovedemo. Sigurni smo ovog trenutka, ali gledamo ka tržištu. Mislimo da je Nedović u redu, medicinski tim radi sa njim stalno. Petrušev je u proceduri da uđe u sistem. Imao je jedan trening juče, jedan danas, igraće sa dva treninga. Sigurno da moramo da budemo strpljivi sa njim. On će naći svoj ritam, jer je sve za njega novo. Iako zna tim, za njega je sve novo", dodao je Sferopulos.

Krilni centar crveno-bijelih Majk Daum je odlično počeo sezonu, a pred put u Kaunas istakao je da jedva čeka da zaigra u Litvaniji.

"Očekujem mnogo. Njihova atmosfera je sjajna, mora da je to jedna od najboljih atmosfera u Evroligi. Igraju sjajno kao tim i moramo da se fokusiramo, ostanemo zajedno, da nam svaki napad bude jednako bitan", istakao je on.

Osvrnuo se i na dolazak Filipe Petruševa, kao i na povredu Džoela Bolomboja:

"Sigurno će donijeti nešto novo. Dolazi u idealno vrijeme za mene, jer je bezveze što nemamo Džoela. Ipak sjajno je što smo dobili takvog igrača, sjajan posao uprave. Mislim da će poboljšati ovaj tim."

A na narednoj utakmici će imati priliku da prvi put zaigra u "PIoniru". "Čuo sam mnogo o tome, da je još luđe nego u 'Areni'. Jako, jako sam uzbuđen što ću osjetiti atmosferu, naelektrisanost. Nisam imao šansu da igram na takvom mjestu i jako sam uzbuđen."