"Svi su vidjeli šta se desilo, ovakvo suđenje vrijeđa inteligenciju": Opet skandal Evrolige na utakmici Zvezde

Po svemu sudeći, djeluje da bi Evroliga ponovo mogla da piše saopštenja o radu arbitara na meču Žalgiris - Crvena zvezda. Kao i poslije meča Zvezda - Barselona, poslije kojeg su sudije "hlađene".

Izvor: MN PRESS

KK Crvena zvezda doživjela je veoma bolan poraz protiv Žalgirisa u Kaunasu, poslije koje će ponovo biti mnogo pričao o spornim odlukama sudija.

U nizu situacija u završnici sudije su zaustavljale meč i bile u prvom planu. Dosudile su u korist Žalgirisa kada je Alen Smailagić udario Nikolu Kalinića laktom u lice prilikom jednog duela, častile su Silvana Fransiska slobodnim bacanjima iako su prvo dosudile Nedoviću faul na zemlji...

Poništile su poene Uroša Plavšića za vođstvo, jer su dosudile Nemanji Nedoviću prekršaj u napadu, na 53 sekunde do kraja... Poslije toga će sigurno biti i priče o tome da li je Brajant Danston na vrijeme prihvatio loptu iz auta, koja mu je poslata na 1,3 sekunde do kraja, a diskutabilno je da li je stigao da je primi, namjesti se i šutne za 0,8 sekundi...

Nije ni to sve, jer je Ajzeji Kenanu pri pogotku za tri poena dosuđena tehnička zbog pokušaja simuliranja i dodijeljena su dva slobodna bacanja Žalgirisa... Utisak je da je svaka odluka bila u korist samo jednog tima, a protiv drugog.

O svemu tome, poslije meča se oglasio bivši košarkaš Zvezde i reprezentativac, Vladimir Štimac. "Jedva čekam da vidim kolika će biti suspenzija za ovaj trio fantastiko! Ove stvari su očigledne i sa namjerom! Sramota za jedno takmičenje kao što je Evroliga", napisao je on.

Svoj stav iznio je i bivši košarkaš Zvezde Milutin Aleksić u studiju "Sport kluba".

"Karma i pravda su nekad spore , ali dostižne. U nekom momentu nemam dilemu da će ova karma da se vrati. Druga stvar je da je zaista Zvezda dobila puno u ovoj utakmici", rekao je Aleksić.

"Teško je, emocije su uzavrele i ne mogu da se pravim da sam hladan, a stvarno se trudim da budem, da dam mirno sud, ali je jako teško. Zaista ne znam koliko će dopustiti Evroliga da sudije budu dominantne kao akteri nekog meča. To je nedopustivo za ovakav fenomenalan nivo Evrolige na koji je dostigla, teško radeći i trudeći se da stigne NBA. Približava se tom modelu, ali smatram da su sudije otišle u taj pravac smušenih odluka koje znaju da odluče pobjednika utakmice", dodao je Aleksić.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast/printscreen

"Igrači i stručni štab Zvezde, bravo, možete da budete ponosni. Drago mi je što je Sferopulos rekao da je ponosan, i ja sam ponosan, kao i svi navijači Zvezde večeras i imamo razloga. I zaslužuju da im damo vetar u leđa, jer smatram da su uradili sve što je do njih. Ovo sad već... Da ne zvuči kao neka patologija ili neka vrsta patetike, kako god da to neko nazove, da se Zvezda vadi na suđenje, ali ovako nedopustive odluke... Počev od lakta Smailagića, koji je nenamjeran, ali je to uradio, ne stavlja se snimak kamere iza koša na kojoj se apsolutno vidi i toliko je očigledno", naveo je on.

"Nedoviću čovjek kasni na postavljanje za faul u napadu, poništava se čist koš. Prije bilo koje situacije, moram da kažem da igrači i Trinkijeri nisu zaslužili nikakvu osudu", naglasio je Aleksić. "Ove stvari koje su se desile su svi vidjeli i vrijeđa pomalo inteligenciju", zaključio je on. "Prvi čovjek Evrolige i dalje stoji kao vlasnik Žalgirisa, znamo gospodo, neka Žalgiris bude bolji, možda bi i regularno dobio utakmicu ali nemojte da rješavate".