"Meč sa Zvezdom se sveo na jednu stvar, idemo dalje!": Trener Marko Barać podiže glave biserima Mege

Marko Barać je poslije susreta sa Zvezdom bio zadovoljan igrom svoje ekipe.

Izvor: Screenshot / YouTube / @KKMegaBasket

Mega nije uspjela da opravda prednost domaćeg terena, poražena je od Crvene zvezde 81:76. Izabranici Marka Baraća su vodili dobrim dijelom meča, ali je pobjeda u završnici pripala iskusnijem timu. Posle poraza trener Mege je mogao samo da konstatuje da je ponosan na svoje igrače koju su pružili sjajnu igru.

"Čestitam Zvezdi na pobjedi. Pomiješana su osjećanja... Moram da budem zadovoljan načinom na koji smo igrali, momci su pokazali da su bili vrlo koncentrisani tokom nedelje, da su prihvatili sve ono što se dešavalo u pripremi utakmice i da to što ja vjerujem u njih ima smisla", započeo je Barać.

Mega je vezala četvrti poraz, ali svi prethodni mečevi su izgubljeni u završnici.

"Pokazali smo u prethodne dve utakmice, kad smo se sastali sa dvije od nekoliko najboljih timova u ligi (Zvezda i Budućnost), naše najbolje igre, ali su obje otišle na drugu stranu. Tako je i bilo i danas, bile su otvorene utakmice do samog kraja, neriješeno na dva minuta do kraja".

Pokušao je da objasni Barać kako je došlo do preokreta.

"Igrači Zvezde su iskoristili to iskustvo da dođu do linije penala, na taj način su stekli sigurnost, odnosno lake poene kad je bilo bitno. Iz toga treba da učimo. Na kraju, svelo se na to što u posljednjoj dionici nismo davali poene iz otvorenih šuteva, da smo to uradili vjerujem da bi utakmica mogla da ode na drugu stranu".

I pored poraza trener Mege je imao jasnu poruku za svoje momke:

"Momcima sam rekao u svlačionici da imam ogromno povjerenje u njih kad su ti šutevi u pitanju i njihov talenat. Siguran sam da ćemo iz ovakvih utakmica izaći jači i da ćemo ovakve utakmice okretati u našu korist. Nastavljamo dalje, sa dobrim radom, sa dobrom košarkom koju prezentujemo", završio je Barać.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!