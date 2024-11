"Miloje mi pozajmio novac, pa me ostavio me bez teksta" Bivši igrač Zvezde pitao za kamatu, odgovor će pamtiti zauvijek

Veliko je bilo srce Dejana Milojevića. Bivši košarkaš Zvezde Vladimir Kuzmanović i njegov saigrač nikad mu nije zaboravio veliku uslugu.

Izvor: Antonio Ahel/ATA images/MN Press

Pokojni srpski košarkaški velikan Dejan Milojević imao je veliko srce za sve - prije svega za svoje najbliže, zatim za svoje prijatelje, igrače, a i za one sa kojima nije bio tako blizak.

Sjajnu anegdotu sa velikim Milojem ispričao je Vladimir Kuzmanović, njegov nekadašnji saigrač izBudućnost, u kojoj su zajedno igrali u sezoni 2001/02. Bio je to period velikog Milojevog uspona ka statusu evropske zvijezde, a saigrača nije zaboravio i to je pokazao tako što mu je pozajmio novac da kupi stan.

"Tamo 2009. godine došao sam u priliku da sredim stambeno pitanje, da kupim stan. Naravno, bio sam 'kratak' za određeni novac, za nekih 30.000 evra. Legao sam da spavam i probudio sam se sa jednom idejom. Šta mislite, koga sam pozvao? Razgovor je tekao otprilike ovako:

Potrebno mi je toliko i toliko

Za kada?

Za sutra

Dobro, ne pitam kad vraćaš.

Prošlo je 12 mjeseci, Kuzmanović je sakupio novac i pozvao Milojevića da izmiri dug.

"Kad sam mu vratio prošlo je godinu dana. Pitao sam ga da li ima neka kamata, on me je pitao da li bi ti meni uzeo kamatu. 'Pa šta onda za*ebavaš?', rekao je Miloje. Nismo bili prijatelji tog nivoa da smo se viđali često, posao nije dozvoljavao, imaš daleko bliže prijatelje, ali to kako smo se povezali u igri, štitili i pomagali jedan drugog u igri, stvorilo je divan odnos", kazao je Kuzmanović.

Izvor: MN PRESS

Dejan Milojević preminuo je 17. januara ove godine u Sjedinjenim Državama, nakon što je doživio težak srčani udar u Solt Lejk Sitiju. Na njegovu sahranu u Beograd došli su i saradnici iz Golden Stejta, u kojem je bio član stručnog štaba. I to na čelu sa prvim trenerom, Stivom Kerom.