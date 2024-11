Ovo što radi Jokić više nije normalno! Dominacija kakvu NBA ne pamti, ni Dončić ne vjeruje šta gleda

Nikola Jokic over the last 9 games:



41 PTS - 9 REB - 4 AST

40 PTS - 10 REB - 4 AST

29 PTS - 18 REB - 16 AST

26 PTS - 9 REB - 13 AST

27 PTS - 16 REB - 9 AST

28 PTS - 14 REB - 13 AST

23 PTS - 20 REB - 16 AST

30 PTS - 11 REB - 14 AST

37 PTS - 18 REB - 15 AST



MVP. ️pic.twitter.com/EDvBA9C3Ru