Majkl Džordan vikao: "Dražene, ko ti je ovaj idiot?" Jurio ga po terenu, pa shvatio da se obrukao

Majkl Džordan i Dražen Petrović imali su nezaboravne okršaje na terenu, a u njih je bio "upleten" i stariji brat Aco Petrović. Baš za njega se Džordan raspitivao poslije finala Olimpijskih igara 1992. u Barseloni.

Malo je poznat podatak da je Majkl Džordan prije malo više od četiri decenije igrao na prostoru bivše Jugoslavije, preciznije u Zadru. Bio je dio mlade reprezentacije SAD koja je u junu 1982. godine pred 3.000 gledalaca u Jazinama pobijedila Jugoslaviju (92:90), a niko u tom trenutku nije bio svjestan da gleda jednog od, ako ne i najboljeg igrača svih vremena.

Čak ni Aleksandar "Aco" Petrović koji ga je čuvao na tom meču. Dao je sve od sebe stariji brat Dražena Petrovića, koristio je i dozvoljena i "nedozvoljena" sredstva da zaustavi Džordana, ali je ipak na kraju "Em Džej" ubacio 24 poena.

"Bilo je puno duela između Džordana i mene, ali ništa nije ukazivalo da će postati najbolji igrač ikad, bio je običan klinac sa svojim fobijama, a ja sam baš zbog te situacije, jer sam se borio za mjesto, bio prilično agresivan i bezobrazan", prisjetio se Aco Petrović u jednom ranijem intervjuu, prisjećajući se priprema za Svjetsko prvenstvo u Kolumbiji.

"U tom sam dvoboju izborio put u Kolumbiju. Radio sam sve ne bih li išao na Svjetsko prvenstvo, borio sam se tada sa Zoranom Radovićem. Čuvao sam nekog američkog mladića i uništavao ga provokacijama. Kad mu je pukao film, pustio me je da u napadu radim šta hoću. Amere sam nakrcao poenima", dodao je na istu temu u drugom intervjuu Aco Petrović.

Na kraju je zaista i izborio mjesto u timu koji je na kraju osvojio bronzu, a sudbina je htjela da se njih dvojica sretnu i deset godina kasnije - na čuvenim Olimpijskim igrama u Barseloni.

"Dražene, ko ti je ovaj idiot?"

Dobro se pamti da su SAD na Olimpijske igre u Barseloni poslale profesionalne igrače iz NBA lige i da je Majkl Džordan bio dio prvog "drim tima" - vjerovatno i najjačeg koji smo vidjeli. Za zlatnu medalju borili su se u finalu sa Hrvatskom koju je predvodio Dražen Petrović. Njih dvojica znala su se iz NBA lige, a jedno lice na klupi Hrvatske bilo mu je poznato odnekud...

"Dražen na parketu, ja na klupi pomoćnik Petru Skansiju. U jednom trenutku do Dražena dolazi Majkl Džordan i pita: 'Ko je onaj idiot što vam sjedi na klupi!?'. Dražen mu je odgovorio: 'To mi je brat!'. Tada sam shvatio da sam do Kolumbije došao jer sam maltretirao Džordana", ispričao je Aco Petrović koji je uvijek imao veliko poštovanje prema Džordanu i za njega je najbolji igrač svih vremena.

Dražen i Džordan se provocirali cijeli meč

Kao što je poznato, Amerikanci su ubjedljivo pobijedili Hrvatsku u finalu 117:84, a najbolji pojedinac u drim-timu bio je Majkl Džordan sa 22 poena. S druge strane najefikasniji igrač utakmice bio je Dražen Petrović sa 24 poena, a dobro se pamti da su se njih dvojica čitav meč "provocirali" i peckali.

"Bilo je uzbuđenje igrati protiv Dražena. Svaki put kada smo se takmičili, on je tome pristupao sa agresivnim stavom. Nije nikad bio nervozan zbog toga. Naišao je na mene jednako snažno kao što sam ja na njega. Dakle, imali smo neke velike bitke u prošlosti i nažalost, to su bile kratke bitke", ispričao je Majkl Džordan u jednom ranijem intervjuu gdje je htio da pokaže veliku važnost koju je Dražen imao u evropskoj košarci.

Strašna tragedija zaustavila rivalstvo

Nažalost, godinu dana poslije ovog meča u Barseloni, Dražen Petrović je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj vraćajući se sa meča reprezentacije. Automobilom koji je udario u kamion upravljala je njegova tadašnja djevojka Klara Salanci, koja je preživjela, kao i turska košarkašica Hilal Edeba koja je s njima bila u kolima.

Sjajni košarkaš ostavio je veliki trag u evropskoj košarci, ali i u NBA ligi, gdje je nastupao za Portland i Nju Džersi Nets. U karijeri je igrao i za Šibenku, Cibonu i Real Madrid i sa sva tri tima osvajao je šampionske titule, dok je sa Zagrepčanima osvojio i dvije titule Kupa šampiona. Imao je trofejnu karijeru i sa reprezentacijom Jugoslavije, dok je i sa Hrvatskom, nakon raspada države, kao što rekosmo, bio srebrni na Olimpijskim igrama.

Ovog ljeta u Zagrebu odigrana je i specijalna utakmica u znak sjećanja na Dražena, a tim povodom brojni jugoslovenski velikani bili su gosti.

