Željko Obradović objasnio problem Vanje Marinkovića: Pod upitnikom i za Armani

Partizanov kapiten iznenađujuće nije bio deo ekipe protiv Barselone, a Željko Obradović je otkrio zašto je njegov nastup neizvjestan i za petak.

Partizan u meču protiv Barselone nije mogao da računa na dvojicu igrača - Marija Nakića zbog povrede i Vanju Marinkovića zbog ukočenosti. Trener crno-bijelih Željko Obradović otkrio je kako je zadobio problem Marinković, kapiten ekipe.

"Vanja Marinković je doživio problem na posljednjem treningu. Nije se povrijedio, već su problem bila leđa jer se ušinuo zbog hladnoće u Areni. Probali smo sve da ga osposobimo, ne znam da li je moguće da se vrati sutra, da li će moći da igra u petak", kazao je Obradović na konferenciji za novinare.

Partizan naredni meč igra u petak protiv Armanija na istom mjestu, a šansu u startnoj postavi ponovo bi mogao da dobije mladi Mitar Bošnjaković.

"U takvoj situaciji sa Vanjom odlučio sam da mali počne u postavi, odigrao je veliki dio meča korektno. Naravno, pravio je i on neke greške u stvarima o kojima sam pričao i u detaljima kako se čuva ko od njihovih igrača. Ali pokazao je hrabrost, želju, sa 18 godina, i naravno da ću mu davati šansu. Očekujem od njega da bude borben, hrabar, sve to ima u sebi i kroz utakmice dobijaće dozu pameti, iskustva, da u nekim situacijama odreaguje malo bolje i to je to", kazao je Obradović.

