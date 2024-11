"Pomislio sam da su sve shvatili, a onda ne uradimo najlakšu stvar na svijetu": Željko Obradović o Partizanovih 2-7!

Trener Partizana oglasio se poslije poraza od Barselone u Beogradskoj areni.

Trener Partizana Željko Obradović rekao je da je njegov tim imao nedopustive padove koncentracije u odbrani u porazu protiv Barselone, uprkos svemu dogovorenom u svlačionici i na sastancima pred meč.

Barselona je pobijedila (79:87) u tijesnoj završnici "prelomnom" trojkom Aleksa Abrinesa minut i 10 sekundi do kraja i nanijela crno-bijelima peti uzastopni poraz u Evroligi.

"Možda igračima ništa nisam rekao, moguće i to. Posao trenera je da priprema utakmicu i da priča u svakom trenutku, ne gleda se parcijalno da li sam nešto pričao prije meča. Prije meča su igrači pogledali video-prezentaciju i aplaudirali su kada su čuli zadatke koje smo stavili pred njih. Toliko je bilo koncizno i jasno, da sam ja shvatio da je to - to i da ne treba ništa više. A, onda smo otvorili utakmicu izvanredno, imali solidnu razliku, pa počeli da primamo koševe u situaciji u kojoj imamo jedan faul", kazao je Obradović na konferenciji za novinare.

"Onda reaguješ tako što moram da reagujem da zaustavimo taj nalet... Pričali smo u svlačionici o tim detaljima, imamo 'live scouting', da pogledamo neke detalje i ponovo sam morao u drugom poluvremenu da zovem tajm-aut, da im kažem da zbog ovih ljudi i zbog sebe moraju da se bore. I uspjeli smo da se vratimo, ali nije bilo dovoljno".

Obradović je rekao da je meč presudila loša odbrana crno-bijelih na minut i po do kraja i trojka koju je postigao Aleks Abrines za nedostižnih "plus 4" Barselone (83:79).

"Na minut i 25 do kraja stavim jasno do znanja na tajm-autu kako da igramo odbranu, da uradimo najlakšu stvar i napravimo faul, a primimo tri poena. Ti igrači koji su odigrali kako su odigrali napravili su prvu grešku kod preuzimanja, primili tri poena i to je to. Sve se svodi na ovo što sam rekao", kazao je Obradović.

"Pokušavam sve da uradim da bude dobro za klub", dodao je trener Partizana.

Crno-bijeli će naredni meč igrati u petak u Beogradskoj areni protiv Armanija i imaju imperativ pobjede pri skoru 2-7.







