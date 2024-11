"Čuo sam da su srpski treneri ludi!": Panter priznao, nije mu bilo svejedno kad je došao Šakoti u ruke!

Kevin Panter je pre dolaska u timove gde su ga trenirali Srbi o srpski stručnjacima čuo samo loše stvari.

Kevin Panter je u karijeri proveo četiri sezone u Srbiji, igrao je za tri srpska trenera, upravo je najveće skokove u karijeri napravio kada je radio sa srpskim stručnjacima, ali o njima nije čuo ništa lijepo. Kada je odlučio da gradi karijeru u Evropi, a ne u Americi, počeo je da sluša strašne priče drugih Amerikanaca o našim stručnjacima.

Poznati po "staroj školi", velikoj disciplini, dugim treninzima, oštrim tajmautima... Do Kevina Pantera su došle samo kritike na račun srpskih stručnjaka. Radeći prvo sa Draganom Šakotom u AEK-u i Crvenoj zvezdi, zatim i sa Aleksandrom Đorđevićem u Virtusu i na kraju sa Željkom Obradovićem u Partizanu vidio je da ipak ima šta da nauči od njih. Na kraju krajeva - sada ima i srpski pasoš!

"Znam to je ludo. Igrao sa za tri srpska trenera. A znaš šta je ludo? Prije nego što sam igrao za mog prvog srpskog trenera čuo sam samo o to da su srpski treneri ludi, da oni treniraju previše... To sam stalno slušao prije nego što sam počeo da igram za svog prvog srpskog trenera. Kada sam zaigrao za Dragana Šakotu, svog prvog srpskog trenera, nisam znao šta da očekujem", rekao je Kevin Panter gostujući kod Edina Avdića u "X&O's CHAT" podkastu.

Avdić je istakao da je od jednog košarkaškog agenta čuo da je Panter jedan od rijetkih stranaca kojima nije bitan lični učinak, ukolliko tim pobjeđuje. "Uvijek sam bio takav. Ja stvarno vjerujem da sam jako dobar, imam to samopouzdanje i ako pobijedimo, a imao sam četiri poena, biću ok. Biću ok jer znam koliko radim. Nikada ne paničim jer znam koliko sam radio. Duga je sezona, nastaviću da radim", objasnio je Panter.