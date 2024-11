Moćne riječi Ajzeje Kenana: Došao sam u Crvenu zvezdu da osvojimo Evroligu

Američki košarkaš Ajzea Kenan ističe da vjeruje da sa Crvenom zvezdom može da pokuša da osvoji Evroligu.

Izvor: MN PRESS

Ajzea Kenan (33, 183 cm) stigao je ljetos u Crvenu zvezdu iz Olimpijakosa kao veliko pojačanje i u mnogim mečevima Evrolige ove sezone to je i pokazao. Za sada prosječno bilježi 10,5 poena, i ne samo to - Kenan ima velike ambicije sa crveno-bijelima, što je otkrio u podkastu Čime Monekea.

Prema njegovim riječima, cilj je da se sa Crvenom zvezdom vrati u plej-of Evrolige i da pokuša da osvoji ovo takmičenje, što nije uspio u dresu Olimpijakosa.

"Pokušavao sam da osvojim Evroligu, igrao sam za Olimpijakos i imao sam dvije šanse na Fajnal-foru dvije godine zaredom i zahvalan sam za dvije godine u Atini sa tim saigračima, trenerima i proveo sam lijepo vrijeme tamo. Janis Sferopulos, moj sadašnji trener, pozvao me je i pitao me je za moju situaciju, ali u tom trenutku nisam znao šta ću da radim, čekao sam da vidim šta želi Olimpijakos. Znao sam ako ne bude ništa od toga da moram da nastavim dalje i da vodim računa o mojoj porodici i sebi. Htio sam da pobijedim i da imam još jednu šansu da osvojim Evroligu", objasnio je Kenan i dodao:

"Htio sam izazov, tim koji je on htio da sastavi, vjerujem u ideju koju on ima. Kada vam trener dopusti da budete kakvi ste i da igrate svoju igru sa timskim zamislima, teško je tako nešto odbiti. On mi je rekao sve ciljeve i sve što želi da postigne i moju ulogu u tome, htio sam da dođem ovdje i da uradim nešto sa Crvenom zvezdom što dugo nisu uradili, a to je da se vratimo u plej-of i da pokušamo da osvojimo Evroligu."

Podsjetimo, Crvena zvezda je poslije poraza od Partizana u Evroligi na skoru 5-6, tako da je trenutno ispod crte za plej-in, ali tek smo na trećini takmičenja.