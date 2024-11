Radio isto što i Jokić 50 godina ranije, Jugoslavija boljeg nije imala: NBA ga molio da dođe, vrbovala ga CIA!

Dražen Petrović? Nikola Jokić? Peđa Stojaković ili Vlade Divac? Toni Kukoč ili Dino Rađa? Ne, u Zadru će vam svi reći - najveći ikada je Krešimir Ćosić! A ako zavirite u Vikiliks, vidjećete i da je bio povezan sa CIA!

Na današnji dan 1948. godine rođen je ubjedljivo najtrofejniji jugoslovenski reprezenztativac, centar koji je decenijama prije Divca i Jokića menjao košarku - Krešimir Ćosić! Rođen u Zagrebu, a odrastao u Zadru gdje hala i danas nosi njegovo ime on je u reprezentativnoj karijeri osvojio čak 14 medalja sa velikih takmičenja!

On je bio dio prve zlatne generacije košarkaša sa ovih prostora, prvu medalju sa reprezentacijom osvojio je 1967. godine u Urugvaju kada je bio srebrni na Svjetskom prvenstvu. Potrajao je do osamdesetih i posljednje odličje mu je srebro sa Eurobasketa u Čehoslovačkoj 1981. godine. Uspio je da osvoji zlato i dva srebra na Olimpijskim igrama, dva zlata i dva srebra na Svjetskim prvenstava, tri zlata, tri srebra i bronzu sa Eurobasketa.

Debitovao je za nacoionalni tim sa 17 godina, a igrao je punih 15 godina za nacionalnu selekciju. Ipak ono po čemu je bio najpoznatiji je što je bio prvi centar na svijetu koji je prevodio loptu, šutirao sa velike distance, ali i po mnogo čemu drugom je bio prvi!

JEDAN SUSRET MU PROMIJENIO ŽIVOT!

On se 1968. godine upoznao sa Veikom Vainiom, finskim košarkašem koji je studirao u Americi i on ga je odveo na Brigam Jang Univeritet, inače stjecište poznate američke hrišćanske sekte mormona! Otišao je godinu dana kasnije u Ameriku, a onda je zaigrao na "Brigam jangu" i postao legenda. Bio je toliko dobar u NCAA da je natjerao Los Anđeles Lejkerse da ga draftuju! Ipak iako su ga tražili brojni NBA klubovi on je odbio sve ponude i riješio da se vrati u Zadar i uz to je sa sobom doveo Amerikanca Daga Ričardsa.

"Da sam prihvatio, postao bih prvi stranac koji nastupa u NBA ligi, ali budući da me profesionalna košarka nije zanimala odlučio sam da ostanem na fakultetu i završim studije. Zamisli, potpišem ugovor, kupim ranč, oženim se, zaradim novac, dobijem djecu Džona i Džulijetu. A ako ću po mormonskom, onda bih ih imao sedam do trinaest. Pa onda moram da kupim još veću kuću i preselim se na vrh neke planine. Na sve ponude profesionalaca odgovarao sam na isti način - sve sam odbio. Nisam mogao da prihvatim a isključivo novac upravlja mojim životom i bićem. Nisam htio da se podredim košarci i da samo budem košarkaš. Bilo mi je jasno da je život mnogo širi, a da je čar igra u pravom, a ne kupljenom takmičenju. Tako sam rano odlučio da mi novac i slava ne smiju značiti ništa. Igram, živim i u tome ću uspjeti", pisao je kasnije legendarni Krešo o svojoj odluci da ne ode u NBA.

Osim Lejkersa koji su ga draftovali brojni NBA klubovi su ga jurili, a najbliži da ga ubijede da potpiše za njih bili su Portland Trejlblejzersi. Ipak nije htio da pristane na to pa kada se vratio u Zadar osvajao je pet puta prvenstvo Jugoslavije. Nakon dva duga perioda u Zadru 1976. je otišao u Olimpiju iz Ljubljane, a igrao je na kraju dvije godine i u inostranstvu, u Bolonji. Završio je karijeru sa tri godine u Ciboni i rodnom Zagrebu gdje je uzeo jednu titulu šampiona i tri jugoslovenska kupa kao i Kup pobednika Kupova.

VIZIONAR - DAO JE DIVCA I BODIROGU!

Iako je pričao da ne želi da mu košarka bude cijeli život, do kraja života se bavio njome! Počeo je trenersku karijeru u Olimpiji 1976. godine, a pokazao se ne samo kao trofejan trener već i kao vizionar. Radio je u Olimpiji, počeo je da gradi dinastiju Jugoplastike sredinom osamdesetih, radio je u Virtusu i AEK-u. Vodio je i selekciju Jugoslavije do tri medalje na velikim takmičenjima, na kojima je dao šansu golobradim dječacima - Dinu Rađi, Toniju Kukoču i Vladi Divcu, a takođe je prvi primijetio talenat Dejana Bodiroge.

1976. godine započeo je trenersku karijeru u Olimpiji, a pokazao se uspješnim i kao trener reprezentacije. Kao trener debitovao je na Evropskom prvenstvu u Njemačkoj 1985. godine, a reprezentacija je pod njegovim vođstvom osvojila olimpijsko srebro na igrama u Seulu 1988. godine.

MISLILI DA JE CIA AGENT, A U STVARI JE BIO BOŽJI ČOVJEK!

Na kraju je preminuo 1995. godine nakon kratkog bolovanja od raka limfoma. Imao je svega 47 godina, a osim košarke bavio se diplomatijom, svešteničkim poslom i prevodima! Pošto je postao mormon u Americi on je preveo "Mormonovu knjigu", a osnovao je mormonsku organizaciju u Hrvatskoj.

"Kada sam poželio da se priključim mormonima, to je izazvalo čuđenje i nevjericu okoline. Dok nisam sa sobom raščistio neka pitanja, nisam htio da se izjasnim. Ali kad sam vođen nekim unutrašnjim glasom krenuo da obučem novo bijelo odijelo na pristupnom obredu krštenja, bio sam siguran da ću time dobiti mnogo. Mormoni su doslejdni u samokontroli, a žive u čistim, homogenim porodicama sa puno djece. Odbijanje droge, alkohola, cigareta, kafe, pa čak i čaja, kao i visok stupanj higijene i smisao za organizaciju društvenog, prosvjetnog i sportskog života učinio ih je otpornim na mnoga zla društva. Smirenost koja je zračila sa njihovih lica i disciplinovanost na koju sam nailazio na svakom koraku pokrenuli su u meni, koji sam bio sklon svojeglavosti i avanturizmu, pa i drskosti... Niz pitanja", govorio je o svojoj odluci da pristupi ovoj denominaciji, a pokušavao je da u mormone ubaci i Josipa Đerđu!

"I mene je htio da prevede u mormone, donosio je iz Amerike knjige o toj religiji i pokušao da ih objavi sa prevodom na hrvatski, ali to mu nije uspjelo. Zbog toga je anatemisan u javnosti i bukvalno protjeran iz Zadra uz optužbe da je ukrao 800.000 maraka. Tada je otišao u Ljubljanu da igra za Olimpiju, a imao je zaštitu jednog od najjačih ljudi u državi, Staneta Dolanca " rekao je Đerđa.

Baš zbog svoje povezanosti sa mormonizmom, ali i dosta često ekscentričnog ponašanja Ćosić je u vrijeme Jugoslavije bio optužen da je radio za CIA. To nikada nije dokazano, a on u Jugoslaviji nije imao problema zbog toga, očigledno je procijenjeno da je samo religiozan, a ne i špijun. Njegov učinak sa reprezentacijom niko nkada neće nadmašiti, to je sigurno, a teško da će iko biti tako revoluiconarna pojava u košarci kao što je bio ovaj nevjerovatni košarkaš. Na kraju je pred smrt u Vašingtonu bio hrvatski diplomata, a preminuo je zaista prerano.

