Aleksić oštro kritikovao Kalinića: Samo da ne bude ono - "Zar i ti, sine Brute?"

Milutin Aleksić negativno iznenađen igrom Nikole Kalinića u pobjedi Crvene zvezde protiv Virtusa.

Izvor: MN Press/YouTube/Sport Klub/Screenshot

Crvena zvezda je ostvarila veliku pobjedu protiv Virtusa (94:87) i skočila je na tabeli Evrolige poslije 14 kola. Na samo šest minuta do kraja, činilo se da Zvezda ide ka porazu, vodio je domaćin čak deset razlike, ali su Ajzeja Kenan, Filip Petrušev i na kraju Nikola Kalinić - donijeli preokret u vrlo napetoj utakmici. Međutim, da je igra bila dobra - i nije.

To je istakao i bivši košarkaš crveno-bijelih Milutin Aleksić na "Sport Klubu": "Velika pobjeda, ali da stvari nisu bile sjajne, nisu. Utisak je da Crvena zvezda treba da bude veliki klub koji i ikada igra i loše - dobija, ali... Uspjela je da iščupa pobjedu, apsolutno zasluženo, ali da je Virtus kuvao i pomogao - isto tako jeste. Znate kako kažu, sreća prati hrabre. Čak i da je Zvezda izgubila, ušla je u tuču, odigrala hrabro. I ta hrabrost joj se vratila pred kraj, ali dosta stvari škripi", poručio je Aleksić.

Prema njegovim riječima, pobjeda je "bila slatka" baš jer je igra Zvezde bila loša, da uživa i kada se takva iznenađenja dese klubu za koji navija, ali da to ne znači da će preskočiti kritike. Prije svih na račun Nikole Kalinića.

"Kao prvo, meni je Nikola Kalinić bio negativno iznenađenje. Dao je trojku sa osam metara, svaka čast, ali... To ipak ne može da zamagli početak utakmice kada je Vil Klajburn sve dao preko njega. Nikola Kalinić nas je naučio da je igrač preko kog se ne daju poeni, da ne razmišlja o statistici, da ga zanima defanziva, ali jako loše je počeo defanzivno i to ne smije da se desi Zvezdi. Ako bar od njega ne dobijemo, biće ono - Zar i ti, sine Brute? I svi ćemo biti u problemu", rekao je Aleksić.

Ističe da vjeruje da je sve posljedica umora i da će Nikola Kalinić "biti pravi" već od naredne utakmice protiv Olimpijakosa, u 15. kolu Evrolige u Beogradu: "Nadam se da je ovo samo sporadčina utakmica koja se, eto samo desila. Ne kažem da je Klajburn loš igrač, ali vratite snimke, to je bilo mekano za kriterijume Nikole Kalinića", dodao je Aleksić.

Posebno je pohvalio igru Luke Mitrovića (20 poena), a naravno da je u prvi plan stavio meč-vinera Ajzeju Kenana (26).

"Kenan je preokrenuo utakmicu svojim individualnim kvalitetom. On je moj ljubimac, to ne krijem, taj fajterski duh, ogromno srce, da ne kažemo nešto drugo... To je preokrenulo meč i blijedu igru Zvezde u pobjedi u Italiji", ocenio je Aleksić.