Kad ne smišlja Zvezdine pobjede, onda je u Hramu Svetog Save: Janis Sferopulos o srpskoj kulturi, istoriji i Beogradu

Janis Sferopulos je osvojio srca navijača Crvene zvezde, baš zato što osvaja trofeje. Za sada ih ima tri, ali mu to nije dovoljno i očigledno planira dugoročno da ostane u Srbiji. O njegovoj vezi sa Beogradom, hramom Svetog Save i Zvezdom čitajte u intervjuu za MONDO.

Crvena zvezda sjajno stoji na tabeli Evrolige, pa iako bi po bodovima trebalo da bude četvrta, a drže je na šestom mjestu, navijači su više nego zadovoljni. Tim je u seriji pobjeda, došao je i do prvog mjesta na tabeli ABA lige, Džon Braun je stigao da debituje, Filip Petrušev da se uigra, Ajzea Kenan da postane heroj, a Džoel Bolomboj da se vrati jači nego ikad.

Iza svega toga ipak stoji Janis Sferopulos. Iskusni grčki stručnjak je stigao u toku prošle sezone, dobio je “vruć krompir” pošto je nakon debija protiv FMP-a u Železniku morao da igra dva derbija protiv Partizana. Preživio je to, osvojio tri titule prošle sezone, a na početku ove otkrio novinarima da sve više uči srpski jezik. Pa smo ga na početku razgovora za MONDO pitali kako napreduje sa tim.

"Pokušavam da učim srpski, bolji sam nego ranije, ali želim da naučim još više i bolje. Nemam mnogo vremena za časove, ali se trudim. Za mene život u Srbiji je sjajan, Srbija je sjajna zemlja, a ljudi su jako prijateljski nastrojeni. Mnogo me podržavaju navijači Crvene zvezde koje svakodnevno srećem na ulici. Mnogo njih me zaustavi, čestita mi na radu, žele da se slikaju i da dobiju autograme. Ali mogu da kažem da me mnogo poštuju i navijači Partizana. Govore mi koliko me poštuju, iako se borimo za naše klubove, koji su različiti. Srbija je veoma lijepa zemlja. Srećom ili ne, mogu da vam kažem da nikada nisam bio na Kalemegdanu. Nemam vremena! Jedino jako često idem u hram Svetog Save jer mi je očevo ime Sava i sin mi se zove Sava, tako da sam jako često tamo. Osim toga, radimo 24/7 za Crvenu zvezdu. Dajem sve od sebe, vrlo sam privržen klubu i želim uspjeh klubu", rekao je na početku razgovora za MONDO Sferopulos.

SVAKI SRBIN ZNA NAJBOLJE, ALI I GRCI SU TAKVI!

Kažu da je svaki Srbin najbolji selektor, da nas ima šest ili sedam miliona selektora u državi. Tako je i sa navijačima Crvene zvezde. Mnogo se priča o košarci, interesovanje je veliko, ali takođe - svaki navijač crveno-bijelih zna kako bi, da je on na mjestu Janisa Sferopulosa.

"To je tako u Grčkoj, na cijelom Balkanu! Navijači su sjajni, mada nekada žure u hoće da se brzo dođe do rezultata. Ipak mi moramo da shvatimo da je to sve proces i moramo da uradimo nešto stvarno dobro ovdje. Pokušavamo da napravimo tim koji će uvijek biti kandidat za plej-of i Fajnal for, a ne da budemo kao vatromet. Da jednom poletimo, eksplodiramo i onda nestanemo. Želimo da donesemo stabilnost našem klubu, uz veliko poštovanje srpskoj košarci, Srbiji kao zemlji, srpskoj kulturi i srpskoj istoriji. To pokušavamo da uradimo, a za to je potrebno vremena. Nemamo čarobni štapić", jasan je grčki stručnjak.

U 2024. Godini je uzeo trofeje koje u 2025. pokušava da odbrani. U Evroligi stoji bolje nego prošle sezone, a da bi sve to bilo još kvalitetnije traži samo jedno. A to je da ima svoje igrače na raspolaganju!

"Samo da ostanemo zdravi. Prošle godine nisam imao na raspolaganju sve igrače ni u jednom momentu, a ove godine smo možda na dvije-tri utakmice imali pun sastav. Želim da budemo zdravi, to je jako bitno, da nam tim bude zdrav, da nam igrači budu u dobrom stanju, da nemaju povrede koje bi naškodile našoj igri. To je jako bitno jer radimo jako dobro, na dobrom smo putu i želimo da budemo sve bolji i bolji u narednim mjesecima", obećao je Janis Sferopulos između dvije pobjede u Španiji.

ZNA ŠTA JE DERBI I JURI ČETIRI TROFEJA!

Pred Novu godinu dobio je ipak najbolji mogući poklon od svojih igrača - pobjedu nad Partizanom u vječitom derbiju. Pogotovo je pobjeda bila značajna posijle prvog “vječitog derbija”, koji je bio najslabija utakmica Zvezde u sezoni.

"Gdje god da sam radio, imao sam takve derbije. U Grčkoj, Izraelu, sada ovdje u Srbiji. Jasno mi je koliko je ova utakmica bitna, to znaju i igrači i svima je poznato. Mislim da smo na posljednjoj utakmici koju smo dobili napravili korak naprijed i pobijedili smo. Borili smo se do kraja i znam da moramo da se jako borimo kako bismo pobijedili ovakve mečeve. Naš cilj je naravno da dobijemo što više utakmica, a ne samo meč sa Partizanom. Sve utakmice su bitne - u Evroligi, ABA ligi, u Kupu Radivoja Koraća i srpskoj ligi na kraju sezone. Tako da mi želimo da cijeli tim bude spreman za ovakve izazove. Za nas je jako bitno biti spreman i takmičarski nastrojen u sva četiri takmičenja u kojima se borimo za trofeje", ne krije ambicije šef struke crveno-bijelih.

Prošla 2024. bila je njegova prva puna godina u Beogradu i Srbiji, za kormilom Crvene zvezde. Uspomene su mu drage, ali o njima ne misli puno jer je - gladan!

"Naravno svi trofeji koje smo osvojili mi mnogo znače. To što smo završili sezonu na način na koji smo je završili bilo je unikatno, ali... Ja se ne osvrćem za tim. Jako sam gladan za narednim uspjesima i to je pobjednički mentalitet koji imam ja, ali ga imaju i naši igrači. Želim da nastavim sa tim pobjedničkim mentalitetom u 2025. godini, a svima u Srbiji želim srećnu Novu godinu”, poručio je na kraju intervjua za MONDO Janis Sferopulos.

Crvena zvezda je u godini iza nas sa njim na klupi slavila tri trofeja, a ove sezone grčki stručnjak ne krije da su ambicije velike i u Evroligi. A navijači su osim pobjeda pred kraj godine na početku nove dobili i idealan poklon - skoro cijeli januar ekipa će provesti u Beogradu. Eto prilike navijačima da pokažu koliko je podrške ovaj tim zaslužio, pa da i na ABA mečevima napune Arenu!

