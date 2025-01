"Kada vidite kako te lopte ulaze, sve vam bude jasno": Sferopulos se oglasio poslije Zvezdinog poraza od Fenera

Trener Crvene zvezde govorio je o porazu svog tima u Evroligi protiv Fenerbahčea.

Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda Meridianbet

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos rekao je da je Fenerbahče imao sjajan šuterski nastup protiv crveno-bijelih i da je to bilo ključno u porazu njegovog tima 91:96. Uprkos uloženom trudu, promjenama odbrane i svemu što je stručni štab pokušao, Zvezda je doživjela deveti poraz u Evroligi ove sezone.

"Od početka smo pokušali da se borimo, znali smo njihove kvalitete. Kao što ste vidjeli, imali su odličan šut spolja, pogodili su neke otvorene šuteve, neke preko ruke. Ipak, mislim da sve što smo pokušali u odbrani, presing, preuzimanje, iskakanje, nalazili su način da postižu važne koševe. Znali smo da moramo da igramo bolju odbranu, pričali smo o tome i u poluvremenu, da budemo agresivniji, ali nalazili su rešenja. Šutirali su više šuteva spolja nego iznutra", rekao je Sferopulos na konferenciji za novinare.

Zvezda sada ima skor 12-9 na tabeli Evrolige.

"Idemo dalje, ovo je Evroliga, teško takmičenje, nikad ne znate - kada ste gore, možete da padnete, kada ste dole, možete da ustanete... Važno je da uvijek radite, trudite se, ustajete i da postajete bolji. To želimo da uradimo sada, da zaboravimo ovaj meč i da krenemo dalje", rekao je Sferopulos.

Upitan za slobodna bacanja svog tima i osam promašaja iz 24 pokušaja, Sferopulos je rekao da crveno-bijeli ove sezone nemaju taj problem u kontinuitetu.

"Generalno nemamo problem sa tim, danas je bio 66 odsto procenata šut iz penala, ali generalno nemamo problem sa tim."

Da li je Zvezdi teže da igra protiv Fenera nego protiv drugih? Sferopulos je u odgovoru na to pitanje još jednom pomenuo odličan šut turskog tima za tri poena (17/35).

"Nije stvar u tome, već da u Evroligi, ako je pratite i razumijete, postoje 'momentumi' određenih timova. Ako na njih naiđete u trenutku njihovog lošeg 'momentuma', onda imate sreće. I timovi poput našeg igrali su odlične utakmice protiv timova koji su bili nezaustavljivi. A onda poslije nekoliko mjeseci odigrate utakmicu protiv istog tima i pitate se - da li je to ista ekipa protiv koga smo igrali prije nekoliko mjeseci? Ali, to je Evroliga. Vjerujem da su imali odličan ofanzivni dan. Čak je i koš Mekaluma ušao uz sreću na kraju i ima dana kada sve to ulazi. Tako je i nama bilo protiv Fenera u gostima. Morate da razumijete da u ovakvim momentima i mečevima morate da 'slomite zid' i uradite nešto dramatično. I pokušali smo, smanjili smo sa 'minus 16' na 'minus 4' u završnici", kazao je Sferopulos na kraju konferencije.

Zvezda će naredni meč igrati u petak, protiv Monaka na istom mjestu - u Beogradskoj areni.

