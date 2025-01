Bio je Jokić prije Jokića i hvalio se da je spavao sa 20.000 žena: Napravio je sebi pakao od života i ubrzo umro

Nevjerovatna životna priča slavnog košarkaša Vilta Čemberlena. Sebi je napravio pakao od života pričama o privatnom životu, a preminuo je rano, od srca. I dan-danas pamti se njegovih 100 poena na jednom meču NBA lige.

Bez ikakve sumnje Vilt Čemberlen je jedan od najvećih košarkaša svih vremena. Iako je igrao u košarkaškoj eri koja ne može da se poredi sa onom od devedesetih godina, Čemberlen je bio najdominantniji igrač svoje generacije i postavio je veliki broj rekorda, od kojih mu je sada već mnoge "skinuo" Nikola Jokić koji po stilu podsjeća na slavnog Amerikanca.

Obojica su centri izuzetne snage koji vole da podijele asistencije, ali su karakterom potpuno drugačiji. Dok je Jokić vrlo miran, tih, nenametljiv, bez namjere da bude u centru pažnje, Čemberlen je volio sve suprotno. Bio je najglasniji na terenu i van njega, živio je kao košarkaški superstar i volio je da bude viđen, da ga poštuju i pričaju o njemu, posebno kada su se pojavile nove generacije igrača koje su mu "pomutile slavu" za ono što je radio šezdesetih i sedamdesetih.

Tako je u svojoj kontroverznoj knizi "Pogled s visine" i te kako "opleo" po košarkašima koji su ga naslijedili i preuzeli svjetsku slavu kada je NBA liga postala popularnija nego ikada, dok je takođe iznio i brojne škakljive podatke. Između ostalog, tvrdio je da je spavao sa 20.000 žena.

Sve što je radio u karijeri "palo je u vodu" poslije ovih tvrdnji jer se tada u Americi samo o tome pričalo. Gdje god bi se pojavio, svi bi bili zainteresovani da ga ispituju na ovu temu - i uvjere se da li je to istina ili "baroniše" zarad popularnosti - tako da je sebi na neki način napravio "pakao od života". Stalno je zbog toga bio u centru pažnje i više niko nije pričao o njegovim košarkaškim uspjesima, tako da je i odlazak u emisiju kod tada najpopularnijeg američkog voditelja Konana O'Brajena bio isključivo zbog ove tvrdnje o spretnostima u krevetu, a manje jer je bio veliki igrač.

Tako se i Čemberlen odmah u emisiji našalio da je "spreman da pređu na stvar" jer zna zbog čega ga je pozvao i da je to tema koja uvijek iskrsne u razgovorima: "Mislio sam da je razlog zbog kog si me pozvao u emisiju da mi daš nagradu ministarstva nauke. Pošto kada god me ljudi vide, odmah počnu da računaju u glavi: 'Aha, počeo si sa 15, sada imaš recimo 55, dakle da vidimo, 20.000 podijeljeno sa 365 dana... Zbog mene sada razmišljaju", poručio je Čemberlen.

"Učim ih matematiku i to je poenta cijele priče. Može to da bude i zadatak u školi. Hajde da budem ozbiljan, da ne bi žene nešto mislile, to sam rekao da bih poslao poentu. Nisam htio da žene budu samo broj, dobro - većina jeste, ali to su bile kratka romansa i to sam htio da pokažem na kraju krajeva. Htio sam da pokažem da intimni odnosi pokreću svijet."

"Tako da svi vi muškarci koji mislite da je kul biti sa hiljadu različitih žena, naučio sam u svom životu da je daleko bolje ipak biti sa jednom istom ženom hiljadu puta", rekao je Čemberlen i izazvao aplauze.

Kako je Čemberlen došao do ove brojke?

U svojoj kontroverznoj knjizi u kojoj Vilt Čemberlen tvrdi da je spavao sa 20 hiljada različitih žena, objašnjava da je sve bilježio u svom planeru. Svaki put kada bi spavao sa novom djevojkom, Čemberlen je "čekirao" dan u svom planeru, tako da ako bi recimo tokom perioda od 10 dana imao 23 "štrikliranja", to bi značilo da je spavao sa 2,3 različite žene dnevno.

Sve je to pažljivo analizirao i vodio se time da ne pogriješi i ne duplira nešto, pa bi potom to množio sa brojem svojih dana, dok je "oduzeo prvih 15 godina života". Tada je, kako tvrdi, počeo da spava sa djevojkama.

Na kraju, došao je do famozne brojke od 20 hiljada različitih dama koje je odveo u krevet, a interesantno je da je cijeli život ostao neženja. Govorio je da je nekoliko puta sretao prave žene, ali u pogrešno vrijeme. Nikada se nije ženio jer je želio slobodu i da provodi vrijeme sa što više žena.

Umro je u teškim mukama, bio je jako bolestan

Vilt Čemberlen je preminuo 1999. godine kada je imao samo 63. Preminuo je od posljedica srčanog udara, a prije smrti imao je kardiovaskularne bolesti. Prvi put hospitalizovan je 1992. godine zbog nepravilnih otkucaja srca, poslije čega je počeo da uzima lijekove.

Njegovo stanje drastično se pogoršalo 1999. godine kada je za samo nekoliko dana izgubio 23 kilograma. Imao je i intervenciju na zubu, poslije čega je bio u velikim bolovima i njegovo srce nije izdržalo.

Preminuo je 12. oktobra 1999. godine u svojoj kući u Bel Eru, dok je pisao scenario za film o svom životu.

"Stotka" će se zauvijek pamtiti

S obzirom na to da je Vilt Čemberlen sam uticao na to da prva asocijacija na njega bude priča o 20 hiljada žena sa kojima je spavao, u koju uprkos "dokazima" gotovo niko neće povjerovati, mi ćemo podsjetiti na daleko veće dostignuće koje i dalje niko u NBA ligi nije oborio.

Vilt Čemberlen je do dana današnjeg jedini košarkaš koji je na meču u NBA postigao 100 poena. Bilo je to u pobjedi svoje Filadelfije protiv Niksa 2. marta 1962. godine, a nažalost video-snimak ne postoji. Za sada, najbliži Čemberlenu bio je Kobi Barjant koji je 2006. godine u pobjedi Lejkersa nad Torontom dao 81 od 122 poena svog tima. I to je i dalje 19 poena daleko od Čemberlena, što najbolje govori kakav je to igrač bio.