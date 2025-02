Sferopulos zastao, pa govorio o rekordu Zvezde: Ovo su uradili prvi put, zato su i pobijedili

Crvena zvezda je odigrala sjajnu odbranu i tako je uspjela da savlada Albu na gostovanju u Evroligi.

Crvena zvezda je uspjela! Pobijedila je na terenu koji je tradicionalno nezgodan za njih u Berlinu protiv Albe. Na kraju je bilo 77:71, a ova pobjeda digla je crveno-bijele u sam vrh Evrolige. Poslije meča je trener Janis Sferopulos istakao da je odbrana bila ključ pobjede i da je njegov tim nekoluko puta tokom utakmice mijenjao odbranu kako bi zbunio i dezorijentisao rivala.

"Mislim da smo bili odlični defanzivno veći dio utakmice. Mijenjali smo odbranu nekoliko puta, korstili smo neke trikove i tako smo ih dezorijentisali u napadu. Natjerali smo ih na izgubljene lopte. Svaka pobjeda je bitna, u Evroligi svaka utakmica je teška i svaka je bitna. Moramo da budemo fokusirani, da u svaki meč ulazimo maksimalno. Sada imamo pauzu od Evrolige i moramo da se spremimo za naredni meč", naglasio je Sferopulos, dodavši:

"Želim da čestitam igračima, ovo je još jedna timska pobjeda. Svako ko je učestvovao u meču je pomogao timu da pobijedi. Očigledno je naša odbrana bila sjajna. Tokom većeg dijela meča smo igrali jaku odbranu, Albi smo dozvolili samo 71 poen. Nije samo to, nego smo ih natjerali na 21 izgubljuenu loptu. Mislim da smo imali rekord po broju ukradenih lopti ove sezone sa 13 ukradenih. Imali smo agresivnu odbranu, kontrolisali smo odbranu sa našom dobrom odbranom."

Bila je ovo četvrta utakmica Crvene zvezde u posljednjih sedam dana. Sve je počelo evroligaškim trijumfom u vječitom derbiju, a nastavilo pobjedom u ABA ligi protiv Igokee i Evroligi nad Asvelom.

"Energiju koja je bila neophodna pokazali smo na terenu. Zato hoću da se zahvalim predsjedniku Drčeliću koji nam je obezbijedio čarter let da odemo na gostovanje Igokei jer nam je taj let sačuvao energiju da odigramo dvije evroligaške utakmice. Posljednje, ali jako bitno želim iz dubine srca da se zahvalim našim navijačima koji su popunili halu skoro do kraja. Mislim da smo im dali razlog za veliku sreću. Učinili su nas ponosnim da igramo pred njima na gostovanju. Za nas je njihov glas i njihova podrška su bili jako bitni sve vrijeme tokom meča, kako bi se gurnuli do kraja. I još jedna stvar. Poželio bih Albi sreću, trener Gonzales radi sjajan posao", zaključio je Sferopulos.







