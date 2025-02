"Znam da novinari ne vole to da čuju, ali je tako": Sferopulos otkrio šta ga brine i ko je terminator u Zvezdi

Janis Sferopulos oglasio se pred meč Crvene zvezde i Albe u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda Meridianbet nastavlja sa odličnim partijama u Evroligi. Upisala je treću pobjedu u posljednja četiri meča, ima skor 15-10 i ide ka plej-ofu elitnog takmičenja. Ima priliku da dodatno popravi rezultat pošto u četvrtak gostuje Albi u Berlinu (19 časova) i u taj meč ulazi sa ulogom favorita.

Njemački tim je posljednji, ima samo četiri pobede iz 25 mečeva, ali Janis Sferopulos ne želi da dozvoli bilo kakvo opuštanje. "Svako gostovanje u Evroligi je teško. Alba je specifičan tim koji igra u svom ritmu, jedan su od najbržih timova u ligi. Zato je bitno da im odgovorimo energetski, to je najvažnije. Da svi izguraju do krajnjih granica. Biće nam to četvrta utakmica za sedam dana i to je jedino što me brine, energija. Moramo da budemo spremni da se borimo. Imamo strategiju, treba da pratimo plan igre, znamo njihove vrline i mane", rekao je Sferopulos.

Svi osim Majka Dauma su spremni za naredni meč, a grčki stručnjak je još jednom istakao da ga ne zanima tabela Evrolige u ovom trenutku. "Ne gledamo to. Dovoljno smo iskusni. Možda vam se ne sviđa ovo što kažem, znam da vi novinari ne volite da slušate tu istu izjavu, ali zaista je tako. Idemo meč po meč, polako, to je naš moto i tako će da bude do kraja, borićemo se sa svima."

"Jago je iskoristio šansu, Dobrić je terminator"

Izvor: MN PRESS

Jedno od pitanja bilo je u vezi Jaga dos Santosa koji igra dobro i donosi pametnije i bolje odluke kada je na terenu. "Kada sam ja došao Jago nije bio standardan u 12 igrača u sastavu. Vjerovao sam mu, dao sam mu šansu i napreduje iz sedmice u sedmicu. Mora da ostane skroman, da nastavi da radi naporno i da raste. Ima mnogo stvari u kojima može da napreduje i u kojima može da bude mnogo bolji."

Pričao je i o uticaju koji Ognjen Dobrić ima na tim. "Ognjen je imao odličan period, pa se povrijedio i to ga je unazadilo malo. U posljednje vrijeme je ponovo napravio iskorak, ima svoju ulogu. Za mene je njegova uloga da uvijek bude terminator. To je Dobrić, terminator protiv najboljih protivničkih igrača. U napadu je uvijek tu da uputi šut, da ide na prodor, na utrčavanje, da uhvati skok, da poentira. Srećan sam kako igra", zaključio je Sferopulos.