"Trebalo bi da budete treneri umjesto mene": Izgubio od Zvezde pa ga jedno pitanje razbjesnilo na konferenciji

Trener Asvela Pjerik Pupe nije dao na sebe i na svoj tim poslije poraza od Crvene zvezde u Beogradskoj areni.

Trener Asvela Pjerik Pupe (40) ušao je u bunu raspravu sa srpskim novinarom na konferenciji za novinare poslije poraza svog tima od Crvene zvezde.

"Mislim da smo igrali dobru utakmicu, čestitam Zvezdi, a mi nismo uspjeli da pogodimo neke šuteve. Ponosan sam na svoje momke, nažalost večeras ne idemo sa pobjedom kući, ali ako budemo ovako igrali, moći ćemo da još pobeđujemo", kazao je Pupe.

Nakon uvodnog izlaganja, bio je upitan za dvije stvari - zašto je tražio tajm-aut na 8,8 sekundi do kraja utakmice i da komentariše "lošu igru" svog tima. Pitanje o tajm-autu ga je prilično pogodilo.

"I? Šta je razlog uzeti tajm-aut na devet sekundi do kraja? Košarka. Da pokušate da pobijedite. Ne znam, ako bi trebalo samo da odustanem, onda bi vi trebalo da budete treneri umjesto mene. Mislim da ako imamo još devet sekundi do kraja i tajm-aut, ne smijem da odustanem, već moram da govorim svojim momcima da moram da se bore do kraja", kazao je trener Asvela.

"Izvinite, to je čudno pitanje za mene", dodao je on, ne pominjući ono što je bilo očigledno, da je Asvel u prvoj utakmici pobijedio Zvezdu tri poena razlike, a da je u momentu tajm-auta gubio sedam poena.

Potom je odgovorio na tvrdnju da je njegov tim igrao loše.

"Loša igra je vaše mišljenje. Kada šutirate 4/28 za tri poena i kada završite sa samo 11 izgubljenih lopti i sa 17 asistencija... Pogledajte statistiku, kada znate košarku tako dobro. Onda znate da nije bilo loše veče. Kada protiv Zvezde i njenog sjajnog atleticizma završite meč sa manje od 80 poena, to nije loše veče, to je sjajan trud mojih momaka. Imali smo loše nastupe, ali ovo je bio sjajan trud mojih momaka. Šut 4/28 je samo košarka, kada uzmete loptu i šutirate, nekada ćete pogoditi, nekada ćete promašiti. Nikad ne bih krivio moje igrače zato što nisu pogodili šuteve, ovo je košarka. I taj tajm-aut na kraju smo morali da uzmemo."

Ni pitanje kako je trenirati Tea Maledona (23), novu zvijezdu francuske košarke, nije mu isprva baš "leglo".

"Kako mi je raditi sa njim? On je veliki talenat. Teško mi je da pričam o jednom igraču poslije meča, posebno poslije poraza. On je sjajan momak, spreman je da radi i da napreduje i to je najbolja stvar koju možete očekivat od igrača kada ste trener. I moram da kažem da nam je veoma zabavno da radimo sa njim. Pomažemo mu da bude najbolji što može i da izvjesno zablista negdje drugo, da bude dobar sa reprezentacijom Francuske. To je DNK ASVEL-a, da mlade igrače izvedemo na pravi put. Mislim da to radi odlično, iako je večeras imao loše šutersko veče. Biće on ponovo dobar."

"Navijači nisu gledali 'lošu utakmicu'"

Za kraj, bio je upitan da li je Ben Bentil, bivši košarkaš Zvezde, pričao saigračima o tome šta ih čeka u Beogradskoj areni.

"Nisam pričao sa njim o Zvezdinoj atmosferi, dosta smo dugo u Evroligi da znamo šta će da bude, da će publika biti nevjerovatna, da je atmosfera sjajna i da je blagoslov igrati ovakve utakmice. Zato ne krivim svoje igrače jer nisu dobro šutirali. Borili su se snažno i mislim da to navijači ovdje očekuju. Mislim da nisu gledali lošu utakmicu, već su vidjeli da njihov tim pobjeđuje drugi dobar tim večeras", dodao je Francuz za kraj.

