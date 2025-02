Obradovića niko nije izdao kao Spanulis: Gledaće se oči u oči, prvi put u ovim ulogama

Trener Partizana Željko Obradović je pred meč sa Monakom rekao da je njihov naredni rival ekipa koja ima mnogo kvalitetnih individualnih igrača. Ispred svih to je Majk Džejms.

Izvor: MN PRESS

Partizan posluhe pobede u Bolonji ima još jedan zadatak u ovom duplom kolu Evrolige - naredni protivnik crno-buhelih je Monako, a meč je najavljen za petak od 19 sati. Parni valjak je na domaćem terenu upisao poraz od tima koji je tada vodio Saša Obradović. Sada je situacija nešto drugačija, a o tome je govorio i trener Željko Obradović.

"Monako je poznat po svojim individualnim i timskim kvalitetima. Razlika u odnosu na prvu utakmicu je u tome što su se neki novi igrači vratili nakon povreda, a drugi su sada povrijeđeni. Ono što je važno jeste da je Majk Džejms i dalje lider tima – on je premašio 5.000 poena i sada je najbolji strijelac svih vremena u istoriji Evrolige."

Osim najdominantnijeg u timu, trener Partizana je pohvalio još neke igrače.

"Strazel i Kalates unose svježu energiju u tim i sposobni su da igraju izuzetno agresivnu odbranu, a imaju i individualne igrače sa izvanrednim fizičkim karakteristikama. Sve u svemu, to je tim koji ima dobar tempo igre u skokovima, to su stvar na koju moramo da obratimo pažnju", bio je jasan trener crno-bijelih.

"Majk Džejms će biti naš glavni fokus"

Kad je u pitanju prethodni meč sa Monakom, Partizan je u još jednoj tijesnoj završnici upisao poraz. Međutim, najbolji u timu nije bio Majk Džejms već Alfa Dialo. Ipak, bez obzira na to fokus crno-bijelih ostaje na najboljem igraču Evrolige. A, to je potvrdio i Sterling Braun.

"Očekujem isti ishod kao u prošloj utakmici. Izaći ćemo i dati sve od sebe da pobijedimo. Majk Džejms je lider tima — on ih pokreće, pravi velike igre i pogađa ključne šuteve. Mnogi igrači se oslanjaju na njegovu energiju, tako da će on sigurno biti jedan od naših glavnih fokusa", rekao je Braun pred važnu utakmicu u Evroligi.

"Veoma dobar tim koji trenira veoma dobar trener"

Monako prilično dobro stoji na tabeli Evrolige. Trenutno je treći i ima 16 pobjeda i devet poraza, a po dolasku Vasilisa Spanulisa tim vrlo rijetko bilježi poraze. U meč sa crno-bijelima ulaze poslije pobjede nad Baskonijom 92:58 i bez sumnje željni da opravdaju pobjedu iz Beograda.

Sigurno je da trener Monaka Vasilis Spanulis želi da se pokaže u što boljem svjetlu, kako bi bivšem treneru pokazao šta je od njega naučio...

"Igrači su pokazali dosta karaktera protiv Baskonije. To će nam sigurno dobro doći prije nego što odigramo još jednu veliku utakmicu protiv Partizana. Znamo da su to tim koji se bori za plej-of, veoma dobar tim koji trenira veoma dobar trener. Naš cilj će biti da nastavimo u dobrom ritmu koji smo do sada gradili."

Ova priča je dodatno zanimljiva zbog toga što je Grk bio u timu Željka Obradovića u Panatinaikosu. Bili su sjajan tandem i 2009. osvojili titulu Evrolige, međutim... Spanulis je riješio da podrži protivnički tim - pojačao je Olimpijakos u kojem je ostao sve do penzije, od 2010. do 2021.

