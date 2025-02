"Ne slažem se sa tim kako Sferopulos vodi Zvezdu": Đurović kritikuje Brauna i traži bolji tretman za Nedovića

Vlade Đurović analizirao je dešavanja u Crvenoj zvezdi, šanse koje ekipa ima za plej-of Evrolige...

Crvena zvezda ide ka plej-ofu Evrolige. Poslije 26 odigranih utakmica ima skor 16-10 i blizu je samog vrha na tabeli elitnog takmičenja. O partijama crveno-bijelih, dobroj igri u defanzivi,načinu na koji Janis Sferopulos vodi meč i svemu tome pričao je Vlade Đurović.

Iskusni srpski stručnjak analizirao je dvije pobjede u duploj evroligaškoj nedjelji protiv Asvela u Beogradu i Albe u Berlinu. "Pribojavao sam se, iako su dva tima takva, Asvel je bolji nego što je bio prošle godine, Alba je ista kao što je bila. Treba to dobiti, Zvezda se 'opekla' od Albe nekoliko puta. Protiv Asvela igra je bila prosječna, tako je bilo i sa Partizanom, ali se dobija. To je navika pobjeđivanja. Protiv Asvela čitavu prvu dionicu Petrušev nije igrao što je za mene bilo malo iznenađenje, pribojavao sam se toga, da ne uđe u nervozu kada je ušao u dugoj četvrtini. Jeste, dao je samo tri poena, sa penala, nijedan koš iz igre. To je bila utakmica gdje su tri igrača dala po tri, tri po pet poena, tri po 10, jedan 11, jedan samo jedan poen. Sve je to bilo raspoređeno, slično je poslije bilo i sa Albom", počeo je Đurović izlaganje u emisiji na "Areni sport".

Pohvalio je odličnu defanzivu crveno-bijelih, ali je naglasio i da postoji nešto što zamera grčkom treneru. "Zvezda odbranom dobija utakmice, igraju čvrstu odbranu i treba im na tome čestitati. Bez obzira što neki igrači, ako se gleda konto koševa i broj poena i skokova, ima stvari koje rade i koje se ne vide u statistici. Sferopulos koristi svih 12 igrača, kako to vodi, kako počinje, ja se sa tim ne slažem, ali ko sam ja. Posebno kada ima takve rezultate, onda ne možeš ništa da kažeš."

"Nedović mora da ima tretman kao Kalinić"

Đurović smatra da će Zvezda morati da igra mnogo bolje u napadu i da postiže više poena ako želi da pobjeđuje i one jače klubove. "I tu utakmicu sa Asvelom je dobila sa manje od 80 poena. Međutim, sa jačima kao što su Olimpijakos, Panatinaikos ili Fenerbahče... Neće to tako moći, mora preko 80 da se da. Kako doći do toga? Nedović mora da ima drugačiji tretman. Dao je neke ključne penale protiv Partizana i Albe. Mora da igra duže, da se istrpi neka njegova greška ili promašaj, kao što ima Kalinić. Da ima bar 80 odsto tretmana kao Kalinić. Nikola je bio jedno vrijeme ubjedljivo najbolji, pa među trojicom najbolji, pa je pao malo u formi, ali je njegov tretman ostao isti, stalno je počinjao. Za razliku od Petruševa ili Nedovića."

Smatra da Petrušev i Bolomboj treba da imaju veću minutažu nego što je to trenutno slučaj. "Petrušev i Bolomboj moraju duže da igraju zajedno da bi Zvezda izgledala kao pravi evropski tim. Igraju kratko, po pet minuta."

"Nije mi jasno zašto igra Braun"

Kritikovao je Đurović i jednog igrača Zvezde - Džona Brauna. "Nije mi jasno šta tu traži Braun. Evo, na papiru sam napisao Braun i stavio tri znaka pitanja. On teško daje koš, ima tvrdu, 'kamenu' ruku. Ljevoruk je. Ako zakuca, neki zicer ili bacanje, tako pogađa. Kažu igra zbog odbrane, mada ja ne vidim da tako dobro igra odbranu. Gedraitis dugo igra na parketu, kažu mi da je osvojio neku loptu. Za te pare, isto to može da uradi i Lazić, da postigne četiri poena, da igra odbranu i osvoji neku loptu. Mekintajer isto igra predugo. Jago mora minute da približi minute njemu. Jago napokon treba da počne neki meč u startnoj petorci, to mu mnogo znači, znam da nekima to ne znači. Imao sam igrače u karijeri kojima to mnogo znači. Zamislite da Denver ne počne sa Jokićem, može da počne tako drugu četvrtinu. Jagu bi mnogo značilo da počne."

Potom je pričao o utakmici protiv Albe. "Petrušev je dao 17. Najbolji je strijelac Zvezde, najlakše daje koš, bio je manje nervozan. Kenan je dao 11, kada se uporedi sa Sterlingom Braunom iz Partizana, to je nešto. Morao bi Kenan da daje više. Po osam su dala trojica, jedan devet, Mekintajer četiri poena. Sve pobjede Zvezde su timske i to je zasluga trenera. Davidovac se nije upisao za sedam minuta, ali je uradio ponešto. Sada prolazimo, ali Petrušev i Bolomboj moraju duže da igraju zajedno.

"Tek na snimku sam vidio šta je Kalinić uradio"

Dok je iznosio kritike na račun Brauna Đurović je pohvalno pričao o Nikoli Kaliniću. "Kalinić je igrač koji ništa naročito nije odigrao. Gledao sam snimak i uradio je više stvari nego što sam vidio kada sam uživo gledao. Neke asistencije, postavljanje, čovjek sam kao duh šutira, on protrči pored njega i on promaši, to nigdje ne piše, ali su to stvari koje zna da radi. Objektivno, jeste u malom padu forme. Tri pobjede Zvezde na isti način, odbranom, malim brojem poena, timskom igrom, došla je Zvezda u situaciju da može da dođe i među četiri. Čuo sam da je neko rekao da se ne zavaravaju, ajde i u šest, ali je najbitnije da se uđe u plej-of."

Vjeruje da će se crveno-bijeli naći u doigravanju. "Zvezda je veliki kandidat da uđe među četiri najbolja, ima 2-0 sa Monakom, ne računam tu Pariz jer mislim da neće ući tu oni. Biće to sigurno ako Partizan dobije u Monako, zato znam da svi zvezdaši navijaju za Partizan, što bi trebalo jer igraju sa stranim timom. Zvezda je kandidat i za četiri i za šest i za deset, ali mislim da neće moći ispod 10 da završi i to je aplauz za Zvezdu. Sada, osam kola prije kraja, skoro je obezbijedila. Od osam, pet je kod kuće. To je nevjerovatna stvar. Šansa je velika, samo da ne bude povreda. Sad kažu ide pauza od dvadesetak dana, ali ima tu ABA lige, Kup Koraća...", zaključio je Đurović.