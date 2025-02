"Bol je imaginaran, sa njim može da se igra": Dobrić postao heroj Zvezde, Sferopulos pričao o njemu

Ognjen Dobrić u subotu ujutru odlučio da će igrati derbi, Janis Sferopulos ga hvalio nakon pobjede Crvene zvezde nad Partizanom u Kupu Radivoja Koraća.

Košarkaši Crvene zvezde savladali su Partizan nakon produžetka i u dramatičnoj završnici u niškoj hali "Čair" peti put uzastopno osvojili Kup Radivoja Koraća. Uprkos nevjerovatnoj partiji Karlika Džounsa, koji je vukao crno-bijele tokom cijelog meča, Zvezda je stigla do trofeja jer se u ključnim momentima "pojavio" Kodi Miler-Mekintajer.

Dobre partije u crveno-bijelom dresu odigrali su još i Filip Petrušev, Nikola Kalinić i Miloš Teodosić, koji je bio "x" faktor, ali je junak trijumfa igrač čiji je nastup bio pod znakom pitanje. Ognjen Dobrić je skupio snagu za finalni meč protiv Partizana, odigrao veoma bitnu ulogu i postao jedan od ključnih faktora za pobjedu iako je susret završio bez popunjenih kolona za statistiku.

"Odlučili smo jutros na treningu, probao sam, nije bio sjajno, ali pod injekcijama sam uspio. Nije u pitanju bilo veliko oštečenje na zglobu, to je samo bol koji je imaginaran. Može da se igra kroz to. Pod adrenalinom i svim tim stvarima, lakše je igrati", istakao je Ognjen Dobrić, nakon što je imao veoma važnu ulogu na terenu.

O njegovom učinku protiv Partizana posebno je govorio Janis Sferopulos, iako treneri ne vole da ističu u prvi plan pojedinačan učinak igrača. "Želim da posebnu zahvalnost pripišem Ognjenu Dobriću koji je igrao povrijeđen u finalu. Nije želio da ostavi tim bez svog prisustva. Primio je injekciju da bi mogao da igra, doktori su imali dva dana da ga pripreme za nastup u ovom finalu i zato čestitke svima", rekao je grčki stručnjak nakon finalnog meča.

Tokom prethodnih godina Dobrić se u očima navijača Crvene zvezde profilisao kao važan adut za mečeve protiv Partizana. Čak i kada statistika to ne pokazuje, reprezentativac Srbije odradi važan dio posla čuvajući protivničke bekove ili unošenjem energije po kojoj je prepoznatljiv.

"Šta da vam kažem, derbi, finale, sve to nosi neke emocije sa sobom. Drago mi je što smo uspjeli. Nije bilo lako, daleko od toga. Svi znamo šta nosi derbi, našli smo snage da u produžetka dođemo do pobjede. Nekoliko pametnih odluka, bitnih lopti smo ukrali. Imali su bacanja za pobjedu, bili smo pred porazom, ali na kraju pokazali karakter i uspjeli da dođemo do tog trofeja", rekao je košarkaš Crvene zvezde koji sada već ima veliku kolekciju trofeja Kupa Radivoja Koraća.

Dobrić je pet puta u karijeri osvajao Kup Radivoja Koraća, a 2023. godine bio je i MVP ovog takmičenja. Sa Crvenom zvezdom ima još i šest šampionskih titula u Srbiji, odnosno četiri trofeja u ABA ligi. Bek Crvene zvezde finalni meč protiv Partizana završio je sa tri postignuta poena (0/1 za tri, 3/3 za jedan poen) i jednom asistencijom za 17 i po minuta igre.

