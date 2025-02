Nemanja Nedović nakon titule u Kupu Koraća: "Kukanje i plakanje prije utakmice, opet će skretati pažnju sa ovoga"

Nemanja Nedović smatra da će ponovo biti "skretana pažnja" sa pobjede Crvene zvezde protiv Partizana u finalu Kupa Koraća

Bek Crvene zvezde Nemanja Nedović rekao je poslije pobjede Crvene zvezde u finalu Kupa Radivoja Koraća da će se opet "skretati pažnja sa te pobjede crveno-bijelih".

"Nemam puno toga da kažem, srećan sam zbog trofeja, ali ionako će se skretati pažnja sa ove pobjede na razne stvari kao i ove tri godine, samo sada ima kukanja i plakanja prije utakmice i to je to. Srećan sam zbog trofeja", rekao je on.

U Nišu je Crvena zvezda pobijedila u burnoj završnici, a i ovo finale donijelo je tenziju i javnu polemiku na relaciji Partizan - Košarkaški savez Srbije. Trener crno-bijelih Željko Obradović održao je burnu konferenciju za novinare u petak poslije polufinala, a u subotu je nakon finala rekao da nisu utakmicu odlučili igrači, već "drugi faktori".

"Ttrebalo je da pobijedimo u regularnom dijelu, mnogi faktori uticali su na to što nismo pobijedili i nije potrebno da objašnjavam koji su to faktori bili", rekao je Obradović i poručio da bi to svakome trebalo da služi na čast.

"Imali smo dobijenu utakmicu i odlučili su drugi faktori, ne igrači. Faulovi na Tajriku Džonsu, koraci koji su svirani nama, a ne protivničkom timu... Nemojte da se bavimo trivijalnim stvarima, znamo svi o čemu pričamo", dodao je Obradović.

