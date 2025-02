Da li se Vasa Micić vraća u Crvenu zvezdu? Progovorio o Evroligi, vidi i sam da mu ne daju šansu u NBA

Vasilije Micić pričao je o povratku u Evropu iz NBA lige.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Da li će Vasa Micić (31) da se vrati u Evroligu? Ide ka tome. Bar tako djeluje po njegovim najnovijim izjavama. Od kada je trejdovan iz Šarlota u Finiks srpski plejmejker nije odigrao ni sekund. To je vjerovatno i najbolji znak za njega i pokazatelj da u Sansima ne računaju na njega i da je vrijeme da dobro razmotri o svojim opcijama.

Spominje se već neko vrijeme da su mnogi evroligaški klubovi zainteresovani da ga dovedu sledeće sezone. Među njima je i Crvena zvezda, klub za koji navija. U intervjuu koji je dao za "Mundo deportivo" upitan je o povratku u Evroligu, tačnije direktno pitanje bilo je o potencijalnom dolasku u Barselonu. "Naravno da je svaki tim opcija. Ima nekoliko ekipa u Evropi koje volim i to je jasno. Ipak, trenutno sam fokusiran na Finiks i na ono što imam ovdje. Želim da završim sezonu dobro. Vidjećemo šta će biti kada dođe ljeto", rekao je Micić.

Uprkos tome što ne dobija dovoljno minuta da se pokaže, Vasa je zadovoljan onim što je do sada prikazao u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu. "Mislim da sam uradio dovoljno sa moje strane. U skladu sa šansama koje sam dobio. Uvijek sam samokritičan kada pričam o svojoj najboljoj verziji, trudim se da budem bolje. Sada vidim da mnogo stvari ne zavisi od mene, da je to do situacije i trenutka. Osjećam da sam uradio dovoljno da pokažem da mogu da igram, naravno da uvek može bolje, ali sam srećan za sada", jasan je Micić.

"Ne osjećam da sam potcijenjen"

“OH LOOK AT THAT PASS… YA GOTTA HIT THIS JOSH”



Fun start in Charlotte…



Vasilije Micić finds Josh Green on the SWEET behind-the-back dime for 3!pic.twitter.com/Vq05DKYILX — NBA (@NBA)November 30, 2024

Micić je u NBA ligu otišao u julu 2023. godine kada je potpisao višegodišnji ugovor sa Oklahomom. Odatle je otišao u Šarlot, a sada je u Finiksu. S obzirom na partije koje je pružao u Evropi, gdje je bio i MVP i višestruki šampion Evrolige upitan je i da li smatra da je u Americi potcijenjen. "Iskreno, nije me briga. Uvijek sam rekao da se sve što se desilo u Evropi dogodilo iz mnogo različitih razloga. Ima stvari koje ne možete da planirate. Mnogi su i tamo sumnjali u mene kada sam bio mlađi. Zato smatram da je sve do toga koliko radite i koliko volite košarku. Sve to mi je dalo šansu da uradim nešto u Evropi."

Još jednom je istakao da ništa ne može da se uradi individualno. "Ništa od toga nisam uradio sam, već sa cijelim timom. Imali smo sjajnu ekipu u Efesu. Tako je i u NBA ligi. Ne kažem da neko treba da me trenira kao Boga, ali smatram da sam pokazao dovoljno da dobijem poštovanje svih. Sada sam u Finiksu i saigrač sam sa Kevinom Durentom i Devinom Bukerom, a Buker me je čuvao na Olimpijskim igrama. Sve to su sjajni igrači i imam priliku da naučim neke važne detalje sada", zaključio je Micić.