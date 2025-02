Svetislav Pešić ima plan za rušenje ABA lige: "Igraće Zvezda - Partizan i to svi znaju, više nikoga ne zanima"

Selektor Srbije oglasio se o ideji da se rasformira regionalno takmičenje i da se srpski klubovi vrate isključivo u domaće okvire. "Sa ekipama iz regiona neka igraju u evropskim takmičenjima", poručio je on.

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić još jednom je izrazio oštar stav prema ABA ligi, smatrajući da je ona prevaziđena i da bi klubovi trebalo da se vrate u domaće okvire.

"Već sam postao dosadan. Vidim da tu ima reakcija, ali još nikakvog jasnog plana, iako ja imam vrlo jasan plan kako bi to trebalo da se izvede. Naravno, ne želim da prejudiciram, da se pravim važan, ali volio bih da se na tu temu više govori i iz pravca Crvene zvezde, Partizana i ostalih takmičenja", kazao je Pešić gostujući na Radio-televiziji Srbije.

On je rekao da je za kontakt sa klubovima tim povodom zadužen Košarkaški savez Srbije i da predviđa crni scenario ako se taj plan ne realizuje.

"Ako imate sistem takmičenja koji ne odgovara klubovima, onda apsolutno nema nikakvog smisla. Ja ne komuniciram sa klubovima, nisam za to zadužen. Zaduženi su drugi, u KSS je došao novi tim sa predsjednikom Čovićem i siguran sam da će on sa svojim timom to da pokrene kada budu stvoreni uslovi. To uopšte ne sumnjam, a kako i u kom pravcu će to ići - to ne mogu da predvidim. Ali predviđam da ako se to ne promijeni i ne prilagodi, mislim u sljedećem olimpijskom ciklusu poslije Olimpijskih igara u Los Anđelesu 2028, više nećemo crpiti rezultate prošlosti. Ne promijeni li se tu, bićemo u situaciji da ćemo svi da budemo srećni ako se kvalifikujemo, evo sada se Hrvatska nije kvalifikovala".

U odgovoru na tezu da ABA liga daje šansu mladim igračima, Pešić je rekao da je to teza onih koji su vođeni svojim poslovnim interesima.

"Pobornici te teze imaju svoj biznis-plan i guraju ga u svom pravcu, to je legitimno i razumljivo, a ja gledam širu sliku, posmatram razvoj košarke. Imate situaciju da u toj našoj Košarkaškoj ligi Srbije, najvišoj koju imamo, ne učestvuje nijedan od tih timova, osim na kraju, ako žele, jer ne igraju ni to. Ni Mega, ni Borac, ni Spartak Subotica, nijedan klub ne igra tu ligu. Hajde što Partizan i Zvezda imaju dva sistema takmičenja, pa igraju i ABA i Evroligu, ali šta drugi rade? Imaju jednu utakmicu nedjeljno, skupe se subotom, vrate se sretni i misle da su uspjeli"

"Želim da kažem da košarkaš u Srbiji mora da ima adekvatnu i primjenjivu piramidu sistema takmičenja, odozdo do vrhunskog sporta, do prve profesionalne lige u kojoj igraju najbolji igrači i svi timovi. Onda će to biti dodatna motivacija da mladi igrači pogledaju i da kažu - Moj cilj je da igram Košarkašku ligu Srbije, a onda kad dođe vrijeme da možda odem u inostranstvo".

Pešić je rekao da se u ABA ligi već zna da će Zvezda i Partizan igrati finale.

"To nije interesantna liga, to više niko ne gleda osim Megu u Beogradu, koju gledamo zbog mladih igrača, što je zadovoljstvo. Zvezdu i Partizan gledaju po navici, ali publiku to ne zanima, tek na kraju šta će se desiti, a to će igrati Partizan i Zvezda, koliko utakmica - ne zna se. ABA liga nije više od interesa i trebalo bi da se bavimo uređenjem ove naše lige. Naravno, srpski klubovi treba da igraju i sa svim klubovima iz ABA lige - sa hrvatskim, slovenačkim, crnogorskim, makedonskim, klubovima iz BiH, ali u evropskim kupovima. To je to", kazao je Pešić na Radio-televiziji Srbije.