Pešić se oglasio poslije pobjede nad Finskom: Hvalio Petruševa, ali su mu posebno važna druga dva igrača

Srbija je pobijedila Finsku, a poslije meča se oglasio i selektor "orlova" Svetislav Pešić.

Izvor: Screenshot/YouTube/@FIBA_Media

Srbija je pobijedila Finsku 105:95 u prvoj od posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama za FIBA Evropsko prvenstvo. Izabranici Svetislava Pešića nisu imali kontrolu nad utakmicom od prvog minuta, zapravo je Filip Petrušev bio jedini koji davao koševe u tom periodu. Ipak, uspjeli su "orlovi" da konsoliduju redove i u drugom poluvremenu prikažu nešto bolju igru u odbrani, što je bilo veoma važno za ekipu koja šutira veliki broj trojki. Trener reprezentacije Srbije na konferenciji za medije zaključio je da mu je bilo izuzetno važno da vidi kako će meč odigrati Uroš Trifunović i Mario Nakić.

Poslije meča selektor Svetislav Pešić je rekao: "Utakmica je bila vrlo teška. Dovoljno entuzijazma, agresivnosti. Trebalo bi nešto reći o trećoj četvrtini kad smo počeli da igramo odbranu. Oni su ušli odlučno u utakmicu, naročito u napadu, dali su 11 trojki, što je sveukupno 33 poena. To je bila posljedica nedovoljno dobre odbrane."

"Znamo kako Finska igra, dobru košarku, sa tranzicijom, koristi šut za tri poena. Mi smo sve znali, pripremali se, ali morali smo da budemo pažljivi kad je bilo tih pet minuta u trećoj četvrtini kada smo pronašli ritam i zaustavili ofanzivni skok. Uspjeli su samo da postignu dva poena nakon toga, kontrolisali smo dobro skok, odlično, posebno u prelomnim momentima. Imali smo 60 posto efikasnosti šuta, to je na kraju razlog što smo pobijedili."

Filip Petrušev je upisao rekord karijere u dresu reprezentacije, postigao je 34 poena, a već u prvih šest minuta ubacio je 12.

"Same brojke govore kako je odigrao, fantastično. Ostao je polivalentan u odbrani, jedino što bismo svi željeli to je da igra odbranu kako je igrao večeras. On to može, ima iskustvo, ima mnogo utakmica u nogama protiv jakih protivnika. Trebalo je odigrati tri utakmice protiv Amerikanaca... Tri utakmice protiv najboljih igrača na svijetu, profitiraš, popravljaš odbranu. Vjerujem da je na putu da pronađe taj balans, da kakav je u napadu bude i u odbrani", bio je jasan Pešić.

Ipak, mnogo važnije od izuzetno dobre igre Filipa Petruševa, bila je želja selektora Pešića da ocijeni rad Uroša Trifunovića i Maria Nakića koji je u ovom meču upisao prve minute, a ujedno i prve poene za nacionalni tim Srbije.

"Olimpijske igre su bile nešto posebno za sve nas. Napreduješ ako želiš da napreduješ, a u reprezentaciji sigurno. Naročito ovi mlađi koji imaju talenat, a još ga nisu pretvorili su vrhunski kvalitet, a među njima je i Filip. Oni dobiju mnogo iskustva, igraju tokom priprema, tu je i Svjetsko prvenstvo i Igre, treniraš sa najboljima, igraš protiv najboljih i tako se razvijaš."

Na kraju je zaključio: "Vrlo sam zadovoljan kako je Trifunović odigrao, Nakić takođe. Naročito jer je bio povrijeđen. Nakić je prvi put u našem konceptu treninga, ali je odigrao korektno i drago mi je. Njih dvojica su mi važni, da vidim kako igraju pred ova takmičenja koja nas očekuju", bio je jasan Pešić.