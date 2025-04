"Nije lako biti navijač Partizana u ovom trenutku": Blagojevića pitali za košarku i Evroligu

Srđan Blagojević pričao je i o Košarkaškom klubu Partizan.

Izvor: Screenshot/YouTube/@FKPartizanBeograd

Srđan Blagojević održao je konferenciju za medije pred meč Partizana sa Radničkim iz Kragujevca (nedjelja,15 časova), a na tom meču nisu pitanja bila vezana samo za fudbal. Jedno od pitanja bilo je i u vezi košarke i bolnog poraza crno-bijelih u Evroligi.

Poraz od Žalgirisa u Kaunasu značio je da tim Željka Obradovića više nema šanse da prođe dalje.

"Svakako da pratim, ne mogu da kažem da sam poznavalac košarke, više sam laik. Uvijek sam uz ekipu Partizana, bio sam u dva evroligaška meča, uživao sam u ambijentu i tom takmičenju. Žao mi je što se Partizan nije plasirao u plej-in. Poslije derbija sam rekao da nije lako biti navijač Partizana u ovom trenutku, ni trener, ni igrač ni u Upravi, takve su okolnosti i period. Svako od nas pokazuje karakter, odnos prema klubu i privrženost u ovakvom trenutku. Da pomogne kako god može. Trudimo se svi da damo maksimum na svakoj utakmici i apelujem na sve da se udružimo i da pomognemo Partizanu u ovom trenutku", rekao je Blagojević.

Poslije toga je upitan i da li razmišlja o letnjem prelaznom roku i svemu što dolazi.

"Ponoviću još jednom, fokusiran sam na današnji trenutak, a to je takmičarski proces, trenažni, utakmice koje su bile i koje nas čekaju. Uprava kluba govorila je o tome, pričali su o egzistencijalnim problemima, radi se i u tom smjeru, razmišlja se o tome, o igračima kojima ističe ugovor, o mogućnostima za pojačanja. Sve to je daleko u ovom momentu. Ne kažem da se ne razmišlja, ali Partizan živi u trenutnom momentu i pokušava da izvuče maksimum. Nadam se da će doći vrijeme da se razmišlja o budućnosti i koracima kako da dođe do toga da bude bolje", zaključio je Blagojević.

