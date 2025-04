"Bilo je traumatično za nas, moramo psihološki da se vratimo": Blagojević zabrinut poslije šokantnog poraza Partizana

Srđan Blagojević održao je konferenciju za medije uoči meča sa Radničkim iz Kragujevca.

Partizan je ostao bez šanse da osvoji ijedan trofej u tekućoj sezoni. Borba za titulu u domaćem šampionatu je odavno završena, pa je jedina nada bio trofej u Kupu Srbije. Tamo je tim iz Humske ispao u četvrtfinalu pošto je poražen od ekipe TSC-a poslije dramatične penal serije.

Pred meč sa Radničkim u Kragujevcu (nedjelja, 15 časova) oglasio se Srđan Blagojević.

"Teška dva dana iza nas, prije svega psihološki poslije ispadanja iz Kupa. Nismo imali male ambicije, htjeli smo u polufinale, sama ta završnica i to što se desilo bilo je traumatično, nismo lako podnijeli. U svakom slučaju, svi igrači su u stroju, spremni su, čeka nas sljedeći meč poslije neželjenog rezultata. Imamo priliku da se vratimo u neku normalu ako tako mogu da kažem i da se vratimo u takmičarski ritam poslije tri-četiri dana, utakmicom u Kragujevcu. Biće zahtjevna utakmica, protiv ekipe koja je iz samog vrha, ima svoje ambicije za Evropu, vjerovatno će u tome uspjeti i to im od srca želim. Mogu da kažem da su prošle godine bili najveće iznenađenje prvenstva, ove godine nisu, to je postalo normalno ove sezone i to govori o kvalitetu kluba, ekipe, kontinuitetu rada trenera, sve to im je dalo ponovljeni uspjeh. Očekujem napornu, zahtjevnu utakmicu. Imaćemo zadatak da se psihološki vratimo i da pokažemo kvalitet i da damo sve od sebe da osvojimo bodove", počeo je Blagojević.

Ni Kragujevčanima ne ide toliko dobro pošto na četiri meča već ne znaju za pobjedu (po dva remija i poraza).

"Ne mislim da je nekome nešto otežavajuće ili olakšavajuće, bez obzira na poraze koje imaju. Bez ikakve namjere da preuveličavam išta, to je izuzetno moćna ekipa, sa trenerom koji radi u kontinuitetu što je ovdje rijetkost, ali je to dodatni kvalitet u Kragujevcu. U ambijentu koji će da bude pravi fudbalski što je rijetkost u Srbiji nažalost, u gradu koji podržava klub u velikoj mjeri. Naši navijači imaće izazov da odgovore na brojnost njihovih navijača, volio bih da se pojave u toj mjeri da budu u egalu. Biće zanimljiva utakmica, obje ekipe imaju svoje ambicije. Ne možemo da dođemo do prvog mjesta, blizu smo da obezbijedimo drugo, matematički to nije tako. Unutrašnja naša ambicija da se vratimo poslije neprijatnog ispadanja iz Kupa i da zadržimo nivo kvaliteta igara koje smo pokazali u šampionatu."

"Da li ste pričali sa igračima?"

Jedno od pitanja za Blagojevića bilo je i da li je obavio razgovore sa igračima posle ispadanja iz Kupa.

"Nije nam lako. Naravno da su postojale ambicije za polufinale, nije nam prijatno što nije došlo do toga, posebno način na koji se desio, što pojačava našu negativnu emociju. Pričali smo, nisam odradio analizu utakmice u smislu da nismo pokazivali igračima, odradili smo to za sebe, nismo htjeli da opterećujemo igrače, fokus je bio na Radnički iz Kragujevca. Radili smo već prvi dio, drugi ćemo danas, prebacujemo fokus na taj meč."

Pričao je i o povredama igrača.

"Šćekić ima problem sa kolenom, nalazi se u dobrom stanju poslije napornih treninga, koljeno pozitivno reaguje, vidjećemo da li će da bude uključen u meč. Ilić se vratio, trenira, biće u konkurenciji, na Kovača ne možemo da računamo zbog istegnuća aduktora. U toku sljedeće nedjelje biće na raspolaganju. To su igrači koji su iznijeli popriličan deo tereta, predstavljaju stub ove ekipe i to nam otežava sve, ali vjerujem u igrače koji su na njihovim pozicijama, posebno na mlade. Očekujem da adekvatno odgovore."

"Navijači, odgovorite"

Upitan je Blagojević i kako je on podnio težak poraz i ispadanje u Kupu.

"Nisam lako podnio, sve to je sastavni dio posla kojim se bavimo, emocije mogu da budu pozitivne kada se pobijedi i negativne kada se izgubi. Navikao sam na takve situacije, svo to iskustvo mi govori kako da kontrolišem emocije i kako da se ponašam. Uvijek funkcionišem tako da želim da postoji usmeravanje na prvu sljedeću situaciju, da ono negativno ne utiče dodatno na ono što je ispred nas, tako razmišljam iako nije prijatno. Postoji ogromna žal zbog polufinala."

Imao je posebnu poruku za navijače.

"Prvo bih da iskoristim priliku da svim navijačima koji su dolazili do sada, pa i u ovoj prethodnoj gdje ih nije bilo mnogo, da im se zahvalim što dolaze i pružaju nam podršku, to je broj jedan. Očekujem veći broj u Kragujevcu, veliki izazov za njih da odgovore na brojnost navijača Radničkog. Očekujem da će ih biti u popriličnom broju i to je izazov za naše navijače, da budu u sličnom broju, značiće nam podrška", zaključio je Blagojević.

