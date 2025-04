Trener Partizana nakon ispadanja iz Kupa Srbije: "Nathu niko ništa ne zamjera, penali su lutrija"

Srđan Blagojević dao je izjavu poslije poraza Partizana u četvrtfinalu Kupa Srbije.

Izvor: Arenasport

Partizan će završiti sezonu bez trofeja, jedina prava šansa za to bio je Kup Srbije, ali je zaustavljen u četvrtfinalu. TSC je poslije penal serije bio bolji (10:9) pošto je poslije 90 minuta igre bilo 0:0 na semaforu.

Po završetku te utakmice trener domaćeg tima Srđan Blagojević dao je prvu izjavu. "Ništa, nismo srećni, tužni smo što smo ispali, cilj je bio polufinale i to nas boli. Slična utakmica kao ona prethodna. Bilo je situacija na obje strane, moglo je da se prelomi na obje, bilo je 0:0, taktički tijesno. Oni su imali svoju ideju, mi svoju. Neki momenti su prolazili sa naše, neki sa njihove, bilo je napeto. Nažalost, na kraju je otišlo na njihovu stranu kada je bilo najvažnije", rekao je Blagojević za "Arenu sport".

Na kraju je tragičar bio Bibars Natho koji je promašio penal u 12. seriji, šutirao je preko gola. "To se dešava, to je fudbal, niko njemu ništa ne zamjera, kao ni Dragojeviću koji je promašio, to se dešava, ne kažu džabe da je to lutrija, to je to, ne znam šta bih vam rekao", zaključio je Blagojević.

"Bili smo bolji, nije trebalo da dođe do penala"

Trener TSC Slavko Matić poslije pobjede svog tima rekao je da ekipa iz Bačke Topole bila bolja u oba meča sa Partizanom.

"Dvije utakmice u pet dana sa Partizanom, bili smo bolji rival u oba meča. Nismo željeli penale, htjeli smo ranije da završimo meč. Bili smo bolji, zasluženo smo u polufinalu", rekao je poslije plasmana u polufinale Kupa Srbije.

Još uvijek nije poznato ko će biti rival TSC u polufinalu, ali trener Matić ne razmišlja o protivniku.

"Nemam želju za polufinale, fokusiran sam na moju ekipu, ko god da bude protivnik najozbiljnije ćemo to da shvatimo. Čestitam svima u klubu na prolasku u polufinale", bio je jasan Matić.

