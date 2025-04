Teška povreda na meču Crvene zvezde: Iskusni bek završio sezonu, klub se oglasio

Rodrig Beboa je završio sezonu u regularnom dijelu Evrolige, a vrlo vjerovatno će moći da se vrati na teren samo ako turski tim ode do F4.

Izvor: MN PRESS

Anadolu Efes savladao je poslije produžetka Crvenu zvezdu, a na tom meču su oba tima osigurala plasman u Top 10. Uspio je turski tim da ubilježi sedmu pobjedu zaredom u elitnom takmičenju, ali je u trećoj četvrtini ostao bez jednog od najboljih igrača. Povrijedio se iskusni francuski bek Rodrig Buboa.

On je u trećoj četvrtini samo ostao da leži na parketu. Bez kontakta sa igračem Zvezde povrijedio je lijevu nogu i odmah je poslije meča Janis Sferoplos poželio da se što prije vrati na teren. Ta želja se neće ispuniti pošto će morati da pauzira makar šest nedjelja.

Kako je sada objavio Anadolu Efes, on je pokidao list lijeve noge i nakon obavljenih snimaka definitivno ga neće duže vrijeme biti na terenu. To praktično znači da će Anadolu Efes morati da se plasira na F4 Evrolige da bi Buboa ponovo izašao na teren u ovom takmičenju ove sezone.

Anadolu Efes je do sada upisao 19 pobjeda i ima 14 poraza i ima priliku da pobjedom nad Žalgirisom u posljednjem kolu Evrolige dođu čak i do četvrtog mjesta. Ipak moraće to bez Rodriga Beboe i sa rovitim Šejnom Larkinom.