Harlem Globtrotersi su dobili FIBA Orden za zasluge, priznanje za njihov doprinos globalnoj promociji košarke tokom stogodišnje istorije.

Izvor: MN PRESS

Slavnim Harlem Globtrotersima uručen je FIBA Orden za zasluge u "Patrik Bauman" Kući košarke u Švajcarskoj, gdje je FIBA odala priznanje izuzetnom doprinosu te organizacije globalnom rastu i promociji košarke tokom njene stogodišnje istorije.

Osnovani u Čikagu 1926. godine od strane Ejba Saperstajna, Harlem Globtrotersi su izgradili nasljeđe koje je daleko prevazišlo samu igru. Stvarajući prilike i rušeći barijere, organizacija je pomogla u oblikovanju evolucije košarke, od Natanijela "Svitvotera" Kliftona, koji je postao prvi Afroamerikanac sa potpisanim ugovorom u NBA ligi, do osvajačice zlatne medalje na FIBA Svjetskom prvenstvu za žene Linet Vudard, koja je 1985. godine postala prva žena koja se pridružila timu.

Harlem Globtrotersi su takođe odigrali jedinstvenu ulogu u međunarodnom širenju košarke. Mnogo prije dolaska globalnih televizijskih prenosa, oni su uvodili igru u zajednice širom svijeta kroz međunarodne turneje na kojima su demonstrirali svoju vještinu i radost u košarci. Posjećivali su i Beograd od pedesetih i šezdesetih, a i u 21. vijeku, kada je njihova popularnost bila daleko manja nego u danima najveće slave.

"Sto godina Harlem Globtrotersa - i idemo dalje"

Vidi opis "Oni su više od košarke": Vijek Harlem Globtrotersa krunisan FIBA Ordenom za zasluge Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Svečanost je okupila uvažene goste iz košarkaške i diplomatske zajednice. Među prisutnima su bili počasni predsjednik FIBA i predsjednik FIBA Fondacije Amane Nijang, predsjednik Košarkaškog saveza Švajcarske Andrea Sivjero i zamjenik šefa misije u Ambasadi SAD u Švajcarskoj i Lihtenštajnu Luis Bono.

"Harlem Globtrotersi su više od košarke. Oni su više od turneje, više od vrćenja lopte, trik šuteva ili zakucavanja. Inspirisali su svijet da slavi ono što znači biti čovjek. Sto godina i idemo dalje. Vjerujem da tek počinjemo", izjavio je Kit Dokins.

"Tokom jednog vijeka, Harlem Globtrotersi su radili mnogo više od puke zabave. Inspirisali su snove, rušili barijere, prelazili granice i pomogli u razvoju naše igre širom svijeta. Njihov uticaj seže daleko van terena, što ih čini istinski zaslužnim dobitnicima FIBA Ordena za zasluge", rekao je generalni sekretar FIBA Andreas Zaglis.

U simboličnom trenutku zahvalnosti, Harlem Globtrotersi su uručili poklon počasnom predsjedniku FIBA Amane Nijangu tokom poluvremena njihove predstave u Lozani (Švajcarska), zahvalivši se FIBA na Ordenu za zasluge.

Šta je FIBA Orden za zasluge?

FIBA Orden za zasluge, koji je generalni sekretar FIBA Andreas Zagklis uručio Kitu Dokinsu, predsjedniku Harlem Globtrotersa i "Herschend Entertainment Studios", predstavlja priznanje nasljeđu koje seže daleko izvan okvira zabave. Tokom jednog vijeka, Harlem Globtrotersi su inspirisali generacije igrača i navijača, pomažući da se košarka približi novoj publici širom svijeta.