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Bizaran incident u Turskoj, pet igrača se povrijedilo kad je lift propao u "jeftinom" hotelu

Bizaran incident u Turskoj, pet igrača se povrijedilo kad je lift propao u "jeftinom" hotelu

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Košarkaši Gendžea iz Azerbejdžana doživjeli su ozbiljan incident pred utakmicu FIBA Kupa Evrope.

Pet košarkaša se povrijedilo u propadanju lifta Izvor: Esra Bilgin / AFP / Profimedia

Srpski košarkaški trener Martin Knežević, koji sa klupe predvodi Gendže iz Azerbejdžana, kritikovao je FIBA nakon utakmice Kupa Evrope protiv Erokspora. Njegov tim je poražen ubedljivo sa 92:63, nakon što su tražili odlaganje zbog velikog incidenta koji se dogodio u hotelu u Turskoj.

FIBA je odbila da odloži meč, iako je pet igrača povrijeđeno u nesreći u hotelskom liftu uoči utakmice. Gendže je imao 12 igrača prijavljenih za utakmicu, ali se na terenu pojavilo njih 10. Dvojica uopšte nisu igrala, dok je Ajdin Ibrahimov odigrao samo dva minuta i devet sekundi i morao da napusti teren.

Nakon utakmice, Knežević je izašao u javnost sa informacijama o incidentu i otkrio da je FIBA odbila zahtjev za odlaganje meča.

"Nisam iznenađen večerašnjim konačnim rezultatom protiv Erokspora, s obzirom na to da je pet naših igrača povrijeđeno pri padu lifta hotelu u kojem smo odsjeli - istom onom jeftinom hotelu koji nam je osigurao Erokspor. Moji igrači su bili u liftu koji je propao sa visine od tri metra i prava je sreća što nisu zadobili teže povrede koje bi im ugrozile karijere", rekao je srpski stručnjak i dodao u sarkastičnom tonu:

"Ah, i hvala FIBA što je ignorisala naš zahtjev za odlaganje utakmice u situaciji kad nam je nedostajalo igrača. Stvarno ste sjajni".

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FIBA Evropa Kup FIBA

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