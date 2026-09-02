FIBA "ukinula" sankcije Rusiji i Bjelorusiji: Stiglo saopštenje, ima i jedna začkoljica

FIBA je i zvanično ukinula sankcije ruskim i bjeloruskim košarkašima, ali se to još uvijek ne odnosi na klubove i reprezentacije.

Izvor: Massimo Solimene / Zuma Press / Profimedia

Poslije odluke Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) koji je odlučio da ukine suspenzije ruskim i beloruskim sportistima istim putem krenula je i FIBA. Stiglo je zvanično saopštenje koje potvrđuje da je ukinuta suspenzija i sa njihove strane, ali da nije potpuna.

"Uz svo poštovanja individualaca, donesena je odluka da se skinu restrikcije sa svih igrača, trenera, sudija, komesara i ostalih zvaničnika u košarci, basketu 3x3. Ruski i bjeloruski individualni sportisti mogu da se takmiče, dok zvanična lica mogu da budu dio FIBA takmičenja", stoji u saopštenju FIBA.

Ovo je pokrenulo debatu i pitanje u svijetu košarke u vezi narednih koraka. Tačnije, da li će Evroliga takođe da krene ovim putem? Ukoliko se to dogodi, mogli bismo da gledamo ruske i bjeloruske timove i u najjačim evropskim takmičenjima već od naredne sezone.

Postoji i jedna začkoljica

FIBA jeste ukinula sankcije, ali se to ne odnosi na klupsku i reprezentativnu košarku. Bar ne još uvijek. Konačna odluka o tome biće donesena na Bordu FIBA u decembru.

"Uz poštovanje svih učesnika, blisko sarađujemo sa MOK-om i drugim olimpijskim sportskim federacijama kako bismo razgovarali o logističkim i bezbjednosnim problemima koji se tiču povratka Rusije i Bjelorusije u reprezentativna takmičenja na putu za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. Kao i međunarodna reprezentativna i klupska takmičenja u svim godištima. Konkretne odluke o tome, koje uključuju i adekvatan anti-doping program, biće donesene na sastanku u decembru", završava se u saopštenju.

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