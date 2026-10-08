Evroliga zalupila vrata NBA: Ostaje im samo jedna opcija, na pomolu debakl

Ništa nije dogovoreno na sastanku NBA, FIBA i Evrolige, a najviše gube Amerikanci...

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Nije došlo do dogovora NBA lige i Evrolige o potencijalnoj saradnji i spajanju, što je potvrđeno u zvaničnom saopštenju. Amerikanci će nastaviti svojim putem i plan je da formiraju novo takmičenje u oktobru 2027. godine, dok Evroliga nastavlja sa transformacijom u skladu sa svojim načelima.

Iako je bilo najavljeno da će na sastanku akcionara Evrolige, čelnika elitnog takmičenja i NBA doći do revolucuionarnog dogovora, to se za sada nije desilo. Ostaje nejasno kakva je uloga FIBA u tim pregovorima, a u kratkom saopštenju se ne otkriva previše.

Zajedničko saopštenje NBA lige i FIBA

"Partnerstvo između Evrolige, FIBA i NBA lige sa ciljem objedinjavanja evropskog košarkaškog ekosistema oslobodilo bi ogroman potencijal ove igre širom Evrope, na dobrobit klubova, igrača i - što je najvažnije - navijača. NBA i FIBA ostaju posvećeni pokretanju nove profesionalne muške lige u Evropi i izgradnji snažnijeg i održivijeg košarkaškog ekosistema, zajedno sa partnerima koji dijele našu viziju rasta, novih mogućnosti i osnovnih načela evropskog modela sporta."

Da li je Evroliga zatvorila vrata NBA?

Navodno je NBA liga ponudila 520 miliona evra Evroligi za otkup njenih akcija, ali je 13 akcionara odbilo ovaj prijedlog. Da li će u skorije vreme biti nove ponude ostaje nejasno, ali je utisak da je za sada sve stopirano što se tiče potencijalnog spajanja i kupovine.

Navodno s pojedini dioničari bili "za", drugi "protiv", te da zbog toga nije došlo do konkrentnog dogovora. NBA će sada nastaviti sa planovima vezanim za pokretaje novog takmičenja, međutim, izgubili sud dragocjeno vrijeme u pregovorima sa Evroligom i sada je pod znakom pitanja da li će sve biti spremni do oktobra 2027. godine.

I dalje su u planu 12 evropskih gradova - London, Mančester, Pariz, Lion, Madrid, Barselona, Rim, Milano, Minhen, Berlin, Atina i Istanbul i za sada se samo nazire nekoliko potencijalnih klubova koji će postati franšize.

S druge strane, Evroliga uveliko sprovodi reforme. Trenutno je fokus na preraspodjeli stalnih licenci, a među kandidatima su Crvena zvezda i Partizan. Navodno će prvo biti primljeni Valensija, Dubai i Pariz, dok će odluka o preostalih pet mesta biti uskoro doneta. Cena statusa franšize iznosi od 50 do 80 miliona evra.