Novo NBA pravilo počelo je da se primjenjuje na utakmicama u predsezoni i to će biti veliki problem za Šeja Gildžusa Aleksandera.

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NBA liga je pred početak nove sezone saopštila da mijenja određena pravila i da više neće tolerisati faul u napadu. Mnogi igrači, prije svega bekovi, često prilikom prodora odgurnu rukom čuvara i tako stvore sebi dovoljno prostora za šut. Najčešće je to radio Šej Gildžus-Aleksander.

Dvostruki uzastopni MVP najjače lige na svijetu je sada to osjetio i na svojoj koži. Na pripremnoj utakmici protiv Indijane sudije su pokazale da ni njemu više neće tolerisati takav potez. Odgurnuo je defanzivca i odmah je dosuđen faul u napadu.

SGA FINALLY GOT CALLED FOR A PUSH OFF https://t.co/LOppSMDjmp — BrickCenter (@BrickCenter_)October 14, 2026

Bunio se Šej odmah, okrenuo se ka arbitrima i gledao ih u čudu. Vjerovatno nije očekivao da će pravilo da važi i za njega. Navijači su mahom iznenađeni što sudije zaista poštuju kriterijum i ne dopuštaju to ni njemu. Samo je pitanje dokle će to da traje i da li će zaista da se pridržavaju toga i kako sezona bude odmicala.

"Ja sam najbolji u NBA"

Vidi opis Novo pravilo se primjenjuje u NBA ligi: Ni MVP više ne može da koristi ovakav potez Šaj Gildžes Aleksander igrač Oklahome Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Joel Lerner / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Carmen Mandato / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: David Berding / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Justin Ford / Getty images / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Plejmejker Oklahome je još jednom ponovio da smatra da je on najbolji igrač u NBA ligi, a ne Nikola Jokić. Doduše, u svemu tome je zaboravio da doda i kakav tretman ima kod sudija i koliko slobodnih bacanja izvodi po meču.

"Mislim da sam najbolji igrač u NBA ligi. Ono što pružam iz večeri u veče je učinak najboljeg igrača. Efikasnost i način na koji to radim. Mnogo sam pobjeđivao prethodnih godina", poručio je Šej.