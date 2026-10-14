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Novo pravilo se primjenjuje u NBA ligi: Ni MVP više ne može da koristi ovakav potez

Novo pravilo se primjenjuje u NBA ligi: Ni MVP više ne može da koristi ovakav potez

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Novo NBA pravilo počelo je da se primjenjuje na utakmicama u predsezoni i to će biti veliki problem za Šeja Gildžusa Aleksandera.

Novo pravilo u NBA ligi Izvor: Printscreen/X/BricksCenter

NBA liga je pred početak nove sezone saopštila da mijenja određena pravila i da više neće tolerisati faul u napadu. Mnogi igrači, prije svega bekovi, često prilikom prodora odgurnu rukom čuvara i tako stvore sebi dovoljno prostora za šut. Najčešće je to radio Šej Gildžus-Aleksander.

Dvostruki uzastopni MVP najjače lige na svijetu je sada to osjetio i na svojoj koži. Na pripremnoj utakmici protiv Indijane sudije su pokazale da ni njemu više neće tolerisati takav potez. Odgurnuo je defanzivca i odmah je dosuđen faul u napadu.

Bunio se Šej odmah, okrenuo se ka arbitrima i gledao ih u čudu. Vjerovatno nije očekivao da će pravilo da važi i za njega. Navijači su mahom iznenađeni što sudije zaista poštuju kriterijum i ne dopuštaju to ni njemu. Samo je pitanje dokle će to da traje i da li će zaista da se pridržavaju toga i kako sezona bude odmicala.

"Ja sam najbolji u NBA"

Plejmejker Oklahome je još jednom ponovio da smatra da je on najbolji igrač u NBA ligi, a ne Nikola Jokić. Doduše, u svemu tome je zaboravio da doda i kakav tretman ima kod sudija i koliko slobodnih bacanja izvodi po meču.

"Mislim da sam najbolji igrač u NBA ligi. Ono što pružam iz večeri u veče je učinak najboljeg igrača. Efikasnost i način na koji to radim. Mnogo sam pobjeđivao prethodnih godina", poručio je Šej.

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Tagovi

NBA liga Šej Gildžes Aleksander pravila

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