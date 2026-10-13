Veliko priznanje Nikole Jovića: "To ne radi zreo muškarac"

Srpski košarkaš Nikola Jović ulazi u novu sezonu sa potpuno novim pristupom i motivom.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Nikola Jović želi da ima veću ulogu kod Erika Spolstre u novoj sezoni i vjeruje da je na pravom putu. As Majami Hita je imao sjajno ljeto sa reprezentacijom Srbije, dok se ozbiljno nametnuo u predsezoni NBA lige. Svjestan je gdje je griješio i spreman je da uđe u nove izazove sa potpuno drugačijim pristupom.

Prošla sezona je bila turbulentna za njega, prošao je put od startera do "otpisanog", ali to ga je motivisalo da na pauzi preispita samog sebe i pronađe novu motivaciju. To je i priznao u razgovoru sa medijima.

"Razmišljao sam o životu, o svemu kroz šta sam prošao i svemu što sam naučio. Prošle godine sam pogrešno razmišljao”, priznao je Jović i dodao:

"Morao sam malo da sazrim, da naučim šta znači biti odgovoran muškarac i kako da sam preuzmem kontrolu nad svojim postupcima."

Pored rada na mentalnom aspektu, dosta vremena je proveo vježbajući šut. Njegov procenat uspješnosti za tri poena prošle sezone je pao ispod 30 odsto. "Osjećao sam da jednostavno moram ponovo da podesim nišanske sprave", kaže srpski as.

Šta čeka Majami?

Izvor: KSS/Dragana Stjepanović

Majami Hit do kraja priprema igra još dvije utakmice, protiv Bruklin Netsa i Orlando Medžika. Trener Spolstra na raspolaganju ima veliku dubinu sastava kada su u pitanju evropski igrači - od Jovića i grčke superzvijezde Janisa Adetokumba, preko italijanskog šutera Simonea Fontekija, do ruskog visokog igrača Vladislava Goldina.

Regularni dio sezone otvaraju sljedeće srijede utakmicom protiv Minesota Timbervulvsa i vidjećemo da li će Jović uspjeti odmah da se nametne. Pristup i talenat su tu, ova sezona bi mogla biti njegova odskočna daska...