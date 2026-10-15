Duško Ivanović je dogovorio dolazak nekadašnjeg saigrača Nikole Jokića iz Denvera Markusa Hauarda u Zenit.

Izvor: MN PRESS

Čim je ozvaničen odlazak Markusa Hauarda iz Baskonije, on je otišao u Rusiju. Njegov bivši trener upravo u Baskoniji Duško Ivanović doveo ga je u Zenit iz Sankt Peterburga da pojača konkurenciju.

Iskusni 27-godišnji bek je nakon dvije godine u Denveru i četiri u Baskoniji sada prešao u VTB ligu gdje će biti prva opcija ispred veterana Dimitrija Kulagina na mjestu beka.

Zenit pravi ozbiljan tim i vjerovatno planira da se vrati u Evroligu pošto su u toj ekipi ruski veterani Kulagin, Karasjov i Voroncevič, bivši NBA igrači Aleks Pojtres i Andre Roberson, kao i poznata evropska imena poput Ikea Iroegbua, Nejta Mejsona i Krisa Ledlama.

Hauard se oprostio od Baskonije

Vidi opis Duško Ivanović pravi tim za Evroligu? Doveo nekadašnjeg saigrača Nikole Jokića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Hvala ti Vitorijo! Zauvijek u mom srcu. Prije četiri godine stigao sam u Vitoriju kao stranac, a sada odlazim noseći zauvijek u srcu dio ovog prelijepog mjesta.

Prije svega, svu slavu dajem Bogu, koji je usmjeravao moje korake i blagoslovio me ovom nezaboravnom sezonom mog života. Dolazak u stranu zemlju može da bude preplavljujuće iskustvo, ali toplina, ljubav i milost koje ste mi svi pružili, zajedno sa mojom porodicom, učinili su da se osjećam kao kod kuće mnogo brže nego što sam mogao da zamislim.

Mojoj porodici, supruzi Pejton, mojim dječacima Kajlu i Koenu – hvala vam na neprestanoj ljubavi i podršci tokom cijelog života, kao i tokom ovog košarkaškog putovanja. Svi ste mi bili mir, zajednica i neizostavan, važan dio mog ličnog razvoja.

Nevjerovatnim navijačima, prijateljima i cijeloj zajednici ovde – osvrćem se na ove protekle četiri godine sa iskrenom zahvalnošću. Hvala vam što ste me prihvatili, što ste navijali za mene i u lijepim trenucima i što ste me podizali molitvama i podrškom kada je bilo teško. Veze koje smo izgradili izvan granica stadiona za mene su najdragocjenije. Postali ste moja porodica daleko od kuće i zauvijek ću vam biti zahvalan na dobroti i ljubavi koju ste mi pokazali.

Kao što nas podsjeća treća glava Knjige propovjednikove, za sve postoji vrijeme pod nebom. Dok me Gospod poziva u novu misiju i novu zemlju, znajte da ću uspomene koje smo ovde stvorili uvijek nositi sa sobom, blizu srca. U novo poglavlje svog života ulazim spokojnog duha, jasno razumijevajući Njegovu volju za svoj život i uvijek vjerujući Njegovom planu.

Hvala vam na svemu što ste bili. Molim se da Bog nastavi da blagosilja, čuva i obasjava svojom svjetlošću svakoga od vas. S dubokom ljubavlju i zahvalnošću, Markus", napisao je Amerikanac.

(MONDO)

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