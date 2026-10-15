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Nova bomba u Evroligi: Loni Voker otišao kod Dušana Alimpijevića

Nova bomba u Evroligi: Loni Voker otišao kod Dušana Alimpijevića

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Amerikanac Loni Voker će obući crno-bijeli dres, ali ne beogradskog Partizana, već turskog Bešiktaša.

loni voker zavrsio u besiktasu umjesto u partizanu Izvor: MN PRESS

Američki bek Loni Voker, ekspresno se vratio u Evroligu i ubuduće će igrati pod palicom Dušana Alimpijevića u Bešiktašu. Poslije dosta spekulacija o budućnosti sjajnog asa koji se nije izborio za šansu u NBA, istanbulski tim je zvanično potvrdio potpis.

Voker je u Evropi prvo igrao za Žalgiris gdje je zabilježio 33 nastupa, a potom se u februaru prošle godine vratio u NBA. Potpisao je ugovor sa Filadelfijom, ali nije dugo ostao, već je sljedeću sezonu vratio se u Evropi gdje je igrao za Makabi Tel Aviv.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Novi pokušaj je uslijedio letos, ali ga je Denver otpustio poslije dva mjeseca saradnje. Biće ovo veliko pojačanje za Bešiktaš koji poslije pet kola ima skor od tri poraza i dvije pobjede. Navodno je i Partizan ljetos bio u priči za Lonija Vokera, ali to nije bio igrač po mjeri Đoana Penjaroje.

Saopštenje Bešiktaša

"KK Bešiktaš potpisao je ugovor sa 27-godišnjim američkim šuterom Lonijem Vokerom. Voker je tokom svoje NBA karijere nosio dresove San Antonio Sparsa, Los Anđeles Lejkersa, Bruklin Netsa i Filadelfija 76ersa i bilježio prosjek od 10 poena, 2,3 skoka i 1,5 asistencija u 342 utakmice.

Voker je prešao u evroligaški tim Žalgiris za sezonu 2024/25, a u prethodnoj sezoni je igrao za Makabi Tel Aviv. Loni, dobrodošao u porodicu Bešiktaš i želimo  ti izuzetan uspjeh u našem slavnom dresu", navodi se.

Američki bek je izabran kao 18. pik na NBA draftu 2018. godine od strane San Antonio Sparsa, a u tom timu je proveo svoje prve četiri NBA sezone. Takođe je nastupao za Los Anđeles Lejkerse i Bruklin Netse, prije nego što je 2024. godine prvi put otišao u Evropu.

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Izvor: TV Arena sport/Screenshot

(MONDO)

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Tagovi

Loni Voker KK Bešiktaš

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