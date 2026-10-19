Bivši košarkaš, a sad selektor Hrvatske do 16 godina Roko Leni Ukić svjestan je problema hrvatske košarke, koji i kad napravi rezultat vrijedan pažnje, ubrzo slijedi poređenje sa uspjesima Jugoslavije.

Izvor: Screenshot/YouTube/@sportklubhrvatska3019

Bivši hrvatski reprezentativac sa najviše odigranih mečeva za nacionalni tim Roko Leni Ukić, otkrio je koliko je teško ostvariti rezultat na bilo kom takmičenju, a da se on ne upoređuje sa Jugoslavijom. Iako više nije na terenu, i dalje je pored njega, sad kao selektor reprezentacije do 16 godina, u kojoj igra i njegov sin Luka.

"Od 2007. godine je bilo mnogo neodgovornosti igrača i to je djelimično problem. Ali nije bilo idealno ni u najboljim vremenima poslije olimpijskog srebra 1992. i posljednje medalje 1995. Da budem iskren, od 1992. smo u silaznoj putanji. Za našu javnost, jedini uspjeh je medalja. Posljednju smo osvojili 1995. A bilo je i neuspjeha kasnije, čak i sa igračima iz te generacije. Opet, moja generacija je bila manje-više redovna na velikim takmičenjima. Sjećam se Evropskog prvenstva 2013. kada smo bili četvrti, a nisam smio da izlazim među ljude, tada sam želio da se sakrijem od ljudi. Košarka je nezahvalan sport jer mjeri nešto što se radilo za vrijeme Jugoslavije", rekao je Roko Leni Ukić na "Sport festu".

Vidi opis Roko Leni Ukić: "Prestanite hrvatsku košarku da poredite s Jugoslavijom" Roko Leni Ukić Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

"Imamo veoma uspješne timske sportove, ali košarka se uvijek ispostavljala kao 'luda ćerka', koja redovno razočarava. Sada, srećom, to nije slučaj, pa, na primjer, imamo situaciju gdje Hezonja odmah poslije utakmice sjedne u privatni avion i igra za reprezentaciju protiv Njemačke. Mnogima je dosta i svi žele konačno nešto da urade i tako se sada svi ponašaju."

Gdje se nalazi hrvatska košarka?

Kad se ubrajaju evropske sile u košarci, uglavnom se govori o Srbiji, Španiji, Francuskoj, a u posljednje vrijeme intenzivno o Njemačkoj i Turskoj, komšija nema na listi. Pa, šta to znači za Hrvatsku?

"Mala smo zemlja i nije lako imati pet uspješnih timskih sportova, naša baza je premala, a očekivanja su velika. Imamo veliki potencijal u košarci, ali je konkurencija još veća. Tu su afričke zemlje, Kanada, koja je sila koja nekada nije postojala, a ima i mnogo jakih evropskih zemalja. Francuska ima 10 tamnoputih atletskih igrača, najbolji igrač u Grčkoj je Nigerijac. Malo ljudi zaista prati košarku, pa imaju previsoka i nerealna očekivanja. I dalje mislim da smo trenutno među 10 najboljih na svijetu, ali šta to znači na nekom prvenstvu? Ako igramo sa Dominikanskom Republikom, objaviće čistu pobjedu na Dnevniku. Ljudi nemaju informacije. Svi danas igraju košarku. Na prošlom Evropskom prvenstvu Finska je bila četvrta, eliminisali su jednu Srbiju."

Luka Leni Ukić igra u reprezentaciji Hrvatske do 16 godina "Nije tajna, moj sin odrasta, ta priča postoji, on je jedan od najtalentovanijih na svojoj poziciji. On to pokazuje, on je lider svoje generacije. Ne guram ga, neka prođe razvojni put kako treba, sve je na njemu. Vidi se napredak, trudio sam se koliko sam mogao dok je odrastao. Nismo mu stavljali naglasak da sam gradi svoj put, ali sam siguran da će za godinu ili dvije biti ozbiljan košarkaš", rekao je Roko o sinu i reprezentaciji sa kojom je iz B divizije uspio da se vrati u A.

Zašto i kako je Hrvatska u problemu?

"Klubovi jure rezultate, kupuju igrače, a ne razvijaju svoje. Na primjer, Hajduk ima više mladih igrača u svom timu nego što ih ima u KK Splitu. To je moj klub i mogu otvoreno da govorim. Kada se mlađi igrač baca u vatru?! Zaključani smo u ligi, borimo se da budemo treći, četvrti, peti?! A sistem finansiranja omladine je loš, teško je natjerati trenere, i razumijem ih. Međutim, vjerujem da Kruno Simon ima dobre ideje i da će se to promijeniti..."

Da li su stranci dozvoljeni u reprezentaciji?

Vidi opis Roko Leni Ukić: "Prestanite hrvatsku košarku da poredite s Jugoslavijom" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: OEREN STACHE / AFP / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Turska se možda ponosi činjenicom da je uspješna na nacionalnoj sceni, ali... Reprezentacija koju vodi Ergin Ataman broji gotovo polovinu naturalizovanih igrača, pa koja je onda korist kititi se tuđim perjem?

"To je nezgodno pitanje; u iskušenju sam da imam 12 naših u reprezentaciji, ali pravila igre su takva da možete imati stranca. Ako to podiže vaš nivo, ako je to igrač poput Džejlina Smita, ko je u pravu, zašto da ne?! Nismo imali pravu 'igračku igru' godinama, tako da je bila i trenutno je potpuno 'legitimna'. Ako nam takav igrač donese napredak, to je opravdano", zaključio je Roko Leni Ukić.

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Pogledajte 01:12:19 Priča za medalju: Nikola Lončar Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)