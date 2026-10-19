"FIKA, prebiću te ako te ikada vidim": Šekil O'Nil otkrio na šta je potrošio prvu platu

Šekil O'Nil pričao je o svojim finansijama, posebno o momentu kada je dobio svoju prvu platu i kada nije znao kako stvari funkcionišu.

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Šekil O'Nil (54) je jedan od najboljih centara u istoriji NBA lige. Igrao je za Orlando, Lejkerse, Majami, Finiks, Klivlend i Boston. Ima četiri titule, tri puta je bio MVP finala, jednom MVP, 15 puta Ol-star. Ali, isto tako se suočio sa stvarima o kojima nije imao pojma. Tako je opisao i kako je izgledao momenat kada je dobio prvu veliku platu i na šta je potrošio milion dolara.

"Sve sam potrošio za pola sata i upao sam u nevolje. Pozvao me je menadžer i rekao da imam milion dolara na računu. U tom momentu ne znam ništa o porezu. I tada sam čuo jednu riječ koju mrzim i dan-danas to je FIKA. Ako ga ikad vidim, prebiću ga", nasmijao se O'Nil.

Nije Šek imao pojma kako funkcioniše FIKA, radi se o saveznom porezu na zarade u Americi koji se automatski odbija od plate svakog zaposlenog. Služi za finansiranje državnog programa socijalne i zdravstvene zaštite.

"U svom mozgu sam se bavio prostom matematikom. Oduvijek sam želio crni Mercedes. Otišao sam u prodajni salon, znam da imam milion dolara, rekli su mi da košta 150.000 dolara. Ispisao sam ček i znao da imam još 850.000 na računu. Dolazim kući, otac mi kaže da mu se sviđa auto, pa sam se vratio sa njim u prodajni salon i kupio i njemu isti auto, znači imam 700.000 još. Vratimo se kući, onda sam htio da se odužim majci koju mnogo volim. Kupio sam i njoj kola od 100.000, znači ostalo mi je još 600.000. Onda shvatim da moram da kupim stvari da poboljšam auto i da kupim razne stvari za kola i telefone", prisjeća se Šek.

"Pozvali su me iz banke tada"

Mislio je snažni centar da je sav novac na računu za njega i nije razmišljao o posljedicama.

"Onda sam se vratio u Los Anđeles, odlučio da kupim stan koji sam tada iznajmljivao. Organizovao sam i neke skupe žurke. Tada me je pozvao ovaj čovjek što stoji pored mene (njegov menadžer, prim. aut.) i sa menadžerom banke je obavio razgovor sa mnom. Tamo vidim da piše FIKA. Pogledam njih dvojicu i pitam ih ko je to. Stavio mi je menadžer ruku na rame u tom momentu. Objasnili su mi kako funkcionišu stvari i da sportisti po završetku karijere često bankrotiraju, da mora da se čuva novac", zaključio je Šek.

Koliko je Šek zaradio u karijeri?

Gledajući samo isključivo ugovore i novac koji je dobio od košarke, O'Nil je u karijeri zaradio 232.198.327 dolara. Najmanje je zaradio u prvoj sezoni u Orlandu (tri miliona dolara) i posljednjoj u Bostonu (1,3 miliona dolara).

Na sve to treba dodati i veliku svotu novca koju je dobio od raznih reklama i svega što je radio sa strane kada je marketing u pitanju. Sada radi kao stručni konsultant i komentariše dešavanja u NBA ligi i od toga ima dobru zaradu.