Luka Živojinović, mladi centar Crvene zvezde, potpisao je prvi ugovor sa crveno-bijelima

Izvor: kk crvena zvezda

Košarkaški klub Crvena zvezda radi na pojačavanju tima, ali i kroz domaće igrače. Talentovani Luka Živojinović (18), koji igra na poziciji centra, potpisao je prvi ugovor sa crveno-bijelima.

Momak rođen u Novom Sadu je visok 210 centimetara, još jedan je u nizu talentovanih momaka koji su prošli mlade selekcije kluba sa Malog Kalemegdana i napornim radom i talentom zaslužili da budu dio prvog tima. Konkretno, Luka je u Zvezdu stigao kao kadet, a dosad je igrao u kadetskom i juniorskom timu crveno-bijelih.

Luka Živojinović osim dresa Zvezde nosio je i dres reprezentacije Srbije sa kojom je igrao na Evropskom prvenstvu do 18 godina. Odigrao je tri utakmice na kojima je prosječno bilježio četiri poena, 1,7 skokova i jednu asistenciju za skoro 14 minuta na terenu. Sad se od momka iz Novog Sada očekuje da nastavi sa dobrim mečevima, pošto će ostati dio juniorskog tima crveno-bijelih.

"KK Crvena zvezda želi puno uspjeha, zdravlja i dobrih igara Luki Živojinoviću u crveno bijelom dresu", navodi se na sajtu kluba.

Šta čeka Crvenu zvezdu?

Crvena zvezda je dovela novog igrača pred "vječiti" derbi u Evroligi. Susret koji je na programu u četvrtak od 20.45 je važan za oba tima. Crveno-bijeli su u nizu dobrih mečeva i imaju tri vezane pobjede u Evroligi, dok je Partizan u nizu izgubljenih mečeva. Tim Đoana Penjaroje je vezao tri poraza, poslije prva tri sjajna meča.

Vidi opis Novi potpis u Zvezdi: Centar stigao na Mali Kalemegdan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: MN PRESS Br. slika: 17 17 / 17

Prema tome, jasno je da je naredni meč jako važan za oba tima - Zvezda bi mogla da nastavi u dobrom ritmu i atmosferi, a Partizan bi mogao da se vrati na kolosijek koji mu je neophodan.

Zvezda je trenutno na petom mjestu, dok je Partizan 12.

Osim protiv Partizana, Zvezdu čeka i duplo kolo Evrolige naredne nedjelje, pa će 27. oktobra igrati protiv Makabija od 20 sati, dok će 29. oktobra dočekati Bajern od 20 sati.