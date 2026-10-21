Novi potpis u Zvezdi: Centar stigao na Mali Kalemegdan

Luka Živojinović, mladi centar Crvene zvezde, potpisao je prvi ugovor sa crveno-bijelima
Košarkaški klub Crvena zvezda radi na pojačavanju tima, ali i kroz domaće igrače. Talentovani Luka Živojinović (18), koji igra na poziciji centra, potpisao je prvi ugovor sa crveno-bijelima.
Momak rođen u Novom Sadu je visok 210 centimetara, još jedan je u nizu talentovanih momaka koji su prošli mlade selekcije kluba sa Malog Kalemegdana i napornim radom i talentom zaslužili da budu dio prvog tima. Konkretno, Luka je u Zvezdu stigao kao kadet, a dosad je igrao u kadetskom i juniorskom timu crveno-bijelih.
Luka Živojinović osim dresa Zvezde nosio je i dres reprezentacije Srbije sa kojom je igrao na Evropskom prvenstvu do 18 godina. Odigrao je tri utakmice na kojima je prosječno bilježio četiri poena, 1,7 skokova i jednu asistenciju za skoro 14 minuta na terenu. Sad se od momka iz Novog Sada očekuje da nastavi sa dobrim mečevima, pošto će ostati dio juniorskog tima crveno-bijelih.
"KK Crvena zvezda želi puno uspjeha, zdravlja i dobrih igara Luki Živojinoviću u crveno bijelom dresu", navodi se na sajtu kluba.
Šta čeka Crvenu zvezdu?
Crvena zvezda je dovela novog igrača pred "vječiti" derbi u Evroligi. Susret koji je na programu u četvrtak od 20.45 je važan za oba tima. Crveno-bijeli su u nizu dobrih mečeva i imaju tri vezane pobjede u Evroligi, dok je Partizan u nizu izgubljenih mečeva. Tim Đoana Penjaroje je vezao tri poraza, poslije prva tri sjajna meča.
Prema tome, jasno je da je naredni meč jako važan za oba tima - Zvezda bi mogla da nastavi u dobrom ritmu i atmosferi, a Partizan bi mogao da se vrati na kolosijek koji mu je neophodan.
Zvezda je trenutno na petom mjestu, dok je Partizan 12.
Osim protiv Partizana, Zvezdu čeka i duplo kolo Evrolige naredne nedjelje, pa će 27. oktobra igrati protiv Makabija od 20 sati, dok će 29. oktobra dočekati Bajern od 20 sati.