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Ivana Bum Nikolić: "Čima Moneke može da bude šta god hoće"

Ivana Bum Nikolić: "Čima Moneke može da bude šta god hoće"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Ivana Bum Nikolić otkriva kako je Čima Moneke blistao u ulozi glumca tokom snimanja njenog spota, pokazujući svoj talenat za muziku i glumu.

Čima Moneke glumio u spotu Ivane Bum Nikolić Izvor: MN PRESS

Srpska pjevačica Ivana Bum Nikolić imala je specijalnog gosta na snimanju spota za jednu od svojih pjesama, a košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke dobro se snašao u potpuno novoj ulozi. Ivana i Čima zajedno su glumili u spotu, a pjevačica se prisjetila kako je ta saradnja izgledala.

Krilni centar crveno-bijelih ostavio je veoma dobar utisak na Srpkinju, koja je oduševljena njegovim talentima. Zapao joj je za oko i bio zanimljiv jer voli srpsku muziku, a onda je uvidjela da pored košarke Moneke može da se bavi i glumom.

"Jeste, bio je u liftu košarkaš. On je stvarno zanimljiv kao osoba, maksimalno je ispoštovao. Super je kao lik. Ja volim kad snimam nove spotove, posebno što je ovdje bio album, da imam taj 'behind the scene' momenat na Youtube da bi moji fanovi vidjeli jer oni stvarno to vole da prate. Tu se vidi da on hvali kako ja snimam spot 10 sati, kako on to nikad ne bi mogao jer je njegov posao mnogo drugačiji. Potpuno razumijem", rekla je srpska pjevačica u podkastu "Sportkast sa Stevom i Nevenom".

Po riječima Ivane Nikolić, Čima Moneke voli srpsku muziku i o njoj su pričali tokom snimanja spota koje nije bilo nimalo lako za Zvezdinog košarkaša. Ipak, pjevačica prepoznaje njegov talenat i smatra da bi mogao da se oproba i kao glumac u budućnosti.

"Bio je na snimanju par sati, sve smo to brzinski snimili. Stvarno je spot ispao i bolje nego što sam ja očekivala. I on stvarno, jeste... On može da bude i glumac. Može šta hoće", rekla je Ivana i dodala: "Ma pitao je on mene o čemu se radi u pjesmi. Ja sam mu objasnila, naravno. Stvarno ga ljudi gotive zato što je tako normalan. Generalno, stvarno voli našu muziku. Znam da on voli, pjevao je neku pjesmu, da li od Devita ili tako nešto. To je meni bilo zanimljivo kad sam vidjela. Normalno da ga je interesovalo. Rekao je naravno da mu se i moja pesma svijdela."

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke trenutno igra drugu sezonu u srpskom klubu, a tokom prve godine u Beogradu vidjeli smo da pronalazi svoje mjesto na muzičkoj sceni. I ranije je bio vezan za Srbiju, jer je posebno volio da sa svojim timovima gostuje kod nas, ali sada je to otišlo korak dalje pa smo ga vidjeli i kako se pojavljuje u spotu i kako uči srpski da bi bolje razumio muziku.

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